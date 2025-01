L'attore di Voss, il cattivo di Indiana Jones e l'antico Cerchio, è felice che lo odiate con tutto il cuore

Indiana Jones e l'antico Cerchio mette in campo un nuovo cattivo per l'archeologo. Parliamo di Voss, un nazista creato con uno stile perfettamente in linea con i canoni della serie. Non a caso, i fan hanno odiato il personaggio. In senso buono, si intende.

L'attore che ha interpretato il personaggio è inoltre molto felice per la reazione del pubblico.