Pare che Disney sia davvero soddisfatta di Indiana Jones e l'antico Cerchio

Stando a quanto riportato dal giornalista Jez Corden nell'ultimo episodio del podcast The Xbox Two, Disney sarebbe soddisfattissima di Indiana Jones e l'antico Cerchio, l'ultima fatica di MachineGames, da poco arrivata sul mercato. Lo sarebbe al punto che l'esperienza potrebbe avere un seguito.

Più precisamente, Corden ha spiegato: "Mi è stato detto da una buona fonte che non hanno finito con Indiana Jones e che Disney è contentissima di come è andato il gioco." Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, quindi prendete l'informazione solo per quella che è, ossia una voce di corridoio.