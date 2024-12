I fan di GTA 6 si sono rassegnati: Rockstar Games ha fatto un annuncio, ma non è quello che si aspettavano

Come ricorderete, i fan di GTA 6 stavano aspettando un annuncio per oggi 27 dicembre 2024 da parte di Rockstar Games. Di ufficiale non c'era niente, ma varie teorie basate sulle fasi lunari, l'età della serie e su vari elementi del primo trailer li avevano convinti che oggi sarebbe stato un giorno importante per il nuovo capitolo, in uscita nel 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. In verità avevano già fatto diversi tentativi con altri giorni, tutti rivelatisi dei buchi nell'acqua, quindi questo doveva essere per forza quello giusto. Non lo è stato.

In realtà alla fine Rockstar Games un annuncio lo ha fatto, ma non è quello che si aspettavano e non è sicuramente relativo a GTA 6, tanto che alcuni si sono infine arresi all'evidenza: oggi non ci sarà alcun secondo trailer.