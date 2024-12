Le teorie sulla data del secondo trailer di GTA 6 sono fuori controllo, tra lune, gatti e San Giovanni

Una delle perdite più grandi che il mondo dei videogiochi subirà con l'uscita di GTA 6 nel 2025 (sempre che non venga rinviato) è quella delle teorie dei fan sulle date del gioco. Dopo due tentativi andati a vuoto di l egare le fasi lunari di alcune immagini promozionali all'uscita del secondo trailer ufficiale , ne sono spuntati un'infinità di altri, che indicano come data per l'atteso filmato il 27 dicembre 2024 o il 19 gennaio 2025, dopo l'ennesimo smacco subito il 20 dicembre 2024. Oltre alla Luna, questa volta ci sono teorie anche su molti altri elementi.

Un gran numero di teorie

Una teoria di suo, fondante di molte altre, è decisamente articolata. Il tutto parte dall'analisi di un post di uno sviluppatore di Rockstar Games con delle foto. Un occhio inesperto e privo di malizia avrebbe visto solo una felpa di Rockstar Games, un sacchetto di carta e un gatto. Ma ai fan di GTA 6 non la si fa: osservando più attentamente le immagini, si nota che il pelo del gatto sulla felpa forma un VI (6 in numeri romani), e il numero di telefono su un foglio accanto alla felpa appartiene a un negozio chiamato "27 Auto Sales". Da qui sono iniziate delle approfondite indagini cabalistiche sul numero 27, di cui si sono trovati moltissimi riferimenti, tra trailer e criminali reali.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Attualmente, l'account Instagram di Rockstar Games ha 27 post; a 27 secondi dall'inizio del trailer di GTA 6, si può vedere un'auto rosa con il numero 27 scritto sul finestrino posteriore; Rockstar Games è stata fondata il 27 dicembre 1998; infine, la somma dei numeri sulla targa di un'auto della polizia statale di Los Santos dà 27. E qui siamo ancora nell'ambito delle teorie "normali". Alcuni giocatori hanno infatti preso la teoria del 27 e l'hanno piegata a delle interpretazioni più "scientifiche", per così dire, una delle quali ha chiamato in ballo direttamente la Luna. Per inciso, un giocatore ha fatto notare che un ciclo lunare dura 27 giorni, il che di per sé non significa molto, ma era inevitabile che qualcuno prendesse la palla al balzo per tornare a parlare con il suo satellite naturale preferito, tirando fuori la data del 27 dicembre.

Le teorie lunari sono comunque diverse. Nello specifico: la seconda fase di luna gibbosa calante era il 20 dicembre, giorno che alcuni vedevano come quello giusto per il trailer. La prossima gibbosa calante sarà il 19 gennaio. Se ricordate, secondo questa teoria, il prossimo trailer verrà rilasciato durante una fase di luna gibbosa calante, solo perché qualcuno l'ha notata in un aggiornamento di GTA Online. Inoltre, c'era una luna gibbosa calante il 1° dicembre 2023, giorno in cui è stato pubblicato il primo trailer di GTA 6, che ha portato i giocatori a credere che Rockstar Games segua il ciclo lunare per pianificare i suoi annunci.

Potrebbe sembrare assurdo, ma il primo trailer di Red Dead Redemption 2 è stato rilasciato il 20 ottobre 2016, e il primo trailer di Red Dead Redemption, "My Name is John Marston," è stato pubblicato il 30 novembre 2009; entrambi durante una fase di luna gibbosa calante. Un'altra teoria, ha usato il calendario romano per indicare che VI indica il 27 dicembre, che sarebbe anche la Festa di San Giovanni Apostolo. Da qui è nata l'idea che il santo potrebbe in qualche modo avere un cameo nel gioco.

Ma non finisce qui: un'altra teoria che vuole il trailer in arrivo il 27 dicembre riguarda il numero identificativo dei veri Bonnie e Clyde, fonte d'ispirazione principale per i protagonisti del gioco: 1227. Partendo dalla teoria del 27, c'è voluto poco a dividere i due numeri ottenendo il 27/12 (in molti paesi giorno e meso sono invertiti nelle date rispetto all'Italia). A questo punto un giocatore è arrivato anche a dire che se anche Rockstar non avesse intenzione di pubblicare il trailer il 27 dicembre, dovrebbe comunque farlo per premiare gli sforzi della comunità nelle indagini.

Che aggiungere? A questo punto vedremo cosa accadrà il 27 dicembre. Se non succederà niente, ci sono comunque tante altre date su cui speculare, desumibili dalla Luna e dall'infinità di dettagli di cui è composto il trailer di GTA 6.