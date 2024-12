Anche gli sviluppatori di Rockstar Games si divertono a leggere le teorie dei fan sui trailer di GTA 6

GTA 6 è facilmente definibile come il videogioco più atteso di sempre e la comunità non fa che produrre teorie a raffica cercando di capire quanto arriverà un nuovo trailer, alcune delle quali decisamente bislacche. Lo sono al punto che gli stessi sviluppatori di Rockstar Games ogni tanto vanno a leggerle per divertirsi .

Come non riderne?

A svelarlo è stata la coordinatrice di produzione Ash Winnley, che ha affermato che queste teorie sono a volte così bizzarre che non ce la fa proprio a non ridere, come quella che ha tentato di indovinare il lancio del secondo trailer guardando alle fasi lunari di un'immagine di GTA Online. A quanto ha detto, inoltre, avviene lo stesso nell'intero studio. Ash ne ha parlato festeggiando i suoi due anni di lavoro dentro Rockstar Games.

Non vi sarà sfuggito che molti giocatori hanno prodotto delle teorie assurde su ogni aspetto del gioco partendo dal poco visto nel primo trailer. In particolare i protagonisti Jason e Lucia sono stati oggetto di forti speculazioni, come quella che vuole esistere un terzo protagonista, dedotta dal numero degli uccelli di una delle scene del trailer. C'è anche chi pensa che il secondo trailer sia già pronto, ma che Rockstar non lo pubblichi per chissà quali oscuri motivi.

Ash ha anche spiegato che i fan non dovrebbero aspettarsi fughe di notizie dal team di GTA 6, perché danneggerebbero anche loro. Insomma, le teorie possono andare avanti, ma non aspettiamoci che Rockstar danneggi se stessa dopo tutto questo lavoro.

Detto questo, GTA 6 è stato annunciato per PlayStation 5 e Xbox Series X e S. L'uscita è prevista per il 2025, in data ancora da destinarsi. Successivamente dovrebbe arrivare anche la versione PC, che però non risulta ancora annunciata.