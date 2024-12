Tekken 8 è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Le offerte del Black Friday di Instant Gaming propongono tantissimi giochi per PC a prezzi vantaggiosi per tutti i gusti e tasche, ma affrettatevi: termineranno tra poco. Tra gli sconti più interessanti, troviamo il picchiaduro Tekken 8 a 24,99 euro, anziché 69,99 euro.

Le caratteristiche di Tekken 8

Tekken 8 è l'ultimo capitolo della celebre serie di giochi di combattimento di Bandai Namco. Il gioco introduce la nuova modalità per giocatore singolo "Arcade Quest", che permette ai giocatori di creare il proprio avatar, e il sistema "Heat", che consente di eseguire mosse molto aggressive e spettacolari durante i combattimenti.

Sviluppato con l'Unreal Engine 5, Tekken 8 offre una grafica di ultima generazione. Il roster include 32 personaggi giocabili, con altri che verranno aggiunti in futuro come DLC. Oltre a questo, il gioco presenta un sistema di combattimento rinnovato che enfatizza l'azione frenetica e le combo spettacolari. I giocatori possono aspettarsi una varietà di modalità di gioco, tra cui il classico Versus, il multiplayer online e tornei speciali. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Tekken 8.