Annunciato il DLC di Armor King per Tekken 8 e presentata la nuova lottatrice Miary Zo con un trailer

Il debutto di Armor King è fissato al 13 ottobre per i possessori del Season 2 Character Pass e al 16 dello stesso mese per tutti i giocatori. Miary Zo, invece, arriverà come DLC a pagamento durante il corso dell'inverno , assieme alla nuova arena Baobab Horizon.

L'EVO 2025 è stata la vetrina di moltissmi annunci legati ai maggiori picchiaduro sulla piazza, tra cui ovviamente anche Tekken 8 . Per l'occasione Bandai Namco ha annunciato che Armor King sarà il prossimo lottatore in arrivo sotto forma di DLC e ha stuzzicato i fan presentando anche un personaggio completamente inedito: si tratta di Miary Zo , una combattente dal Madagascar.

Armor King è più agguerrito che mai

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer di gameplay che mostra lo spettacolare stile di combattimento di Armor King, ora più agguerrito e assetato di vendetta che mai. Personaggio storico della serie e nemesi di King, anche in questa iterazione il suo set di mosse combina prese e colpi ispirati al wrestling con attacchi più diretti e poderosi. A queste si aggiungono tecniche poco sportive, come l'uso di una tossina velenosa per stordire l'avversario e un pugno fiammeggiante per finirlo.

Negli ultimi secondi del filmato viene presentato il nuovo stage Baobab Horizon, ambientato in Madagascar, insieme alla nuova combattente Miary Zo. Purtroppo, il trailer non fornisce dettagli sullo stile di lotta della lottatrice, ma sicuramente arriveranno ulteriori informazioni nei prossimi mesi.