Fahkumram è il nuovo personaggio di Tekken 8, tante novità in arrivo nei prossimi mesi

Inoltre, ha fornito un calendario completo dei futuri aggiornamenti : l'aggiornamento alla versione 2.01 uscirà il 13 maggio, seguito dalla versione 2.02 il 3 giugno e dalla versione 2.03 quest'estate, in data ancora da destinarsi. Come sempre, le novità riguarderanno tutte le piattaforme su cui è disponibile Tekken 8, ossia PlayStation 5, Xbox Series x e s e PC (Steam).

Vediamo nel dettaglio tutte le novità in arrivo per Tekken 8, compresa una collaborazione con Pac-Man per festeggiarne il 45° compleanno: