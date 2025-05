PlayStation Store, Un Livello di Sconti Superiore: i giochi PS4 e PS5 da non perdere

C'è Sniper Elite: Resistance, l'ultimo episodio della serie Rebellion, che ha toccato il suo prezzo più basso di sempre su PS Store, mentre Avatar: Frontiers of Pandora e The Crew Motorsport sono nuovamente disponibili alla loro cifra minima. Per chi è alla ricerca di qualcosa di diverso ci sono poi Lollipop Chainsaw RePOP e V Rising, quest'ultimo scontato del 50% per la prima volta in assoluto.

Alla sua seconda promozione in assoluto su PlayStation Store, il gioco può essere vostro a 41,99€ anziché 59,99€, con uno sconto del 30% : la riduzione giusta per chi non voleva rinunciare all'ultimo episodio dello sparatutto di precisione ma stava aspettando di poter risparmiare qualcosa. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Sniper Elite: Resistance .

Per riuscire nell'impresa potremo ricorrere al pugnale o alla pistola silenziata, oppure imbracciare il nostro fucile di precisione e far partire dei colpi da lontano, magari approfittando di forti rumori ambientali per mascherare il suono dello sparo. A premiare i nostri sforzi troveremo delle Kill Cam a Raggi X ancora più dolorose , realistiche e dettagliate.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Avatar: Frontiers of Pandora , il risultato finale degli sforzi di Ubisoft è un titolo che non mancherà di affascinare gli appassionati di questo universo cinematografico, vista la grande cura con cui sono stati riprodotti i luoghi, le usanze e i personaggi che vanno ad affollare la campagna.

Il gameplay risulta arricchito dalla presenza di elementi survival e di un sistema di crafting che si integrano con combattimenti molto vicini alla filosofia di Far Cry , in cui potremo utilizzare un gran numero di armi differenti per avere ragione dei soldati nemici e dei dispositivi a loro disposizione, fra cui gli immancabili mech potenziati ed equipaggiati per gli scontri pesanti.

Il tie-in sviluppato da Massive Entertainment, dotato di una visuale in prima persona, porta sullo schermo una mappa open world estremamente ampia e affascinante , che riprende le caratteristiche di Pandora e ci consente anche di spostarci in volo da una zona all'altra utilizzando il nostro Ikran, cercando di ripulire man mano le distese dagli insediamenti della RDA.

Disponibile a 26,39€ anziché 79,99€, con uno sconto del 67%, Avatar: Frontiers of Pandora si inserisce ufficialmente nell'universo cinematografico di James Cameron per raccontare una storia ambientata nella regione occidentale di Pandora: un territorio inedito, controllato da tre tribù. Il nostro personaggio, un orfano Na'vi cresciuto dalla RDA come soldato, decide di entrare nella Resistenza per liberare il pianeta dalle truppe militari umane.

The Crew Motorfest

Con il debutto di Forza Horizon 5 su PS5 non ce n'è per nessuno, ma se per caso desiderate cimentarvi con un'esperienza simile e disponete di un budget limitato, ecco che The Crew Motorfest si pone come un'alternativa valida e interessante; a maggior ragione se consideriamo che con le nuove offerte del PlayStation Store potete portarvelo a casa per 23,99€ anziché 79,99€ nella versione cross-gen.

La nostra auto esplora gli scenari di The Crew Motorfest

Lo sconto ammonta dunque al 70%: un biglietto da visita non da poco per l'ultimo episodio della serie Ubisoft, che ci porta a visitare l'affascinante open world dell'isola hawaiiana di O'ahu, riempito per l'occasione di tante attività con cui cimentarsi e gare entusiasmanti che potrete affrontare a bordo di veicoli anche molto differenti.

Come da tradizione per il franchise, infatti, avremo modo di pilotare auto, aerei o motoscafi, passando da un mezzo all'altro in maniera dinamica e giocando da soli oppure accedendo a un comparto multiplayer particolarmente interessante, aperto alla partecipazione di un massimo di trentadue utenti all'interno di svariate modalità peculiari e divertenti.

Una sequenza in aereo per The Crew Motorfest

Rispetto a ciò che abbiamo scritto nella recensione di The Crew Motorfest, il gioco di guida può contare oggi su aggiornamenti e ottimizzazioni che hanno smussato gli spigoli iniziali, sia sotto il profilo puramente tecnico che per quanto concerne il sistema di progressione, originariamente legato a dinamiche che potevano diventare un po' fastidiose.