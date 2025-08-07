PlayStation Store, Sconti Estivi: scopriamo le nuove offerte sui giochi PS4 e PS5

Gli Sconti Estivi su PlayStation Store sono stati rinnovati attraverso l'aggiunta di una nuova ondata di giochi PS4 e PS5 e la promozione stessa - che promette riduzioni fino al 75% - è stata estesa fino al 13 agosto: una gran bella notizia, specie considerando che fra i titoli appena introdotti ci sono nomi davvero rilevanti.
Abbiamo ad esempio DOOM: The Dark Ages alla sua prima offerta in assoluto su PS Store, la ricca Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 che tocca un nuovo minimo storico, lo spettacolare WWE 2K25 disponibile esattamente a metà prezzo, Final Fantasy VII Rebirth che non è mai stato così conveniente e diversi altri prodotti che sarebbe un peccato perdersi.
DOOM: The Dark Ages
Per la prima volta in promozione su PlayStation Store, DOOM: The Dark Ages può essere vostro per 59,99€ anziché 79,99€, dunque con uno sconto del 25% che rende il prezzo dello sparatutto di id Software un po' più accessibile e dà a tutti la possibilità di recuperarlo senza spendere la cifra piena, a soli tre mesi dal lancio ufficiale.
Fondamentalmente un prologo del capitolo del 2016, The Dark Ages ci catapulta in uno scenario fantasy medievale per metterci al comando di un DOOM Slayer magari meno maturo ed esperto ma ugualmente inarrestabile ed equipaggiato con un arsenale che riflette la nuova ambientazione, incluso uno scudo dotato di un meccanismo a rotazione che lo trasforma in una sega circolare.
Il sistema di combattimento fa leva proprio su questi elementi per consegnarci un impianto che miscela azione a distanza e scontri ravvicinati, introducendo man mano nuovi strumenti, manovre e combinazioni in grado di dar vita a un loop entusiasmante e profondo allo stesso tempo, che ci vedrà affrontare le orde demoniache all'interno di sequenze ancora più dinamiche.
Se avete letto la nostra recensione di DOOM: The Dark Ages saprete che questo nuovo episodio non è assolutamente perfetto, bensì soffre per via di un paio di idee che nella pratica si sono rivelate poco efficaci, ma nei suoi momenti migliori il gioco sa decisamente farsi perdonare e non mancherà di conquistare i fan della serie.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
Con i nuovi Saldi Estivi del PlayStation Store la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 ha toccato il suo prezzo più basso di sempre, con una riduzione del 50% che porta la cifra ad appena 34,99€ anziché 69,99€ e si pone come un affare notevolissimo, se pensiamo ai tanti contenuti inclusi in un pacchetto che oltre alla campagna di base offre anche l'espansione Phantom Liberty.
La trama del titolo di CD Projekt RED dovreste ormai conoscerla: in un futuro oscuro e decadente, il mercenario V si lascia coinvolgere in una missione che si rivela molto più complessa di quanto si aspettava, e così finisce quasi per lasciarci le penne. Al suo risveglio, il personaggio si ritrova con una seconda coscienza nella testa, quella del rocker anarchico Johnny Silverhand.
Per quale motivo il costrutto di Johnny era nel chip che V è stato incaricato di recuperare dal quartier generale della Arasaka Corporation? Quali segreti si nascondono dietro ciò che è accaduto oltre cinquant'anni prima? Questo e altri misteri verranno rivelati in una lunga e coinvolgente campagna, in cui potremo affrontare numerosi nemici e far crescere il nostro personaggio esattamente come vogliamo.
E l'espansione Phantom Liberty? Ambientata dopo gli eventi di Cyberpunk 2077, ci vedrà visitare un quartiere inedito di Night City controllato da una pericolosa milizia, su richiesta di una hacker a cui è stato ordinato di scortare nientemeno che la Presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America. Saremo in grado di farla uscire viva da questo tentativo di colpo di stato?
WWE 2K25
A poche ore dalla conclusione di Summerslam, con il Retirement Tour di John Cena che ha assunto connotati inattesi per via del ritorno di Brock Lesnar, ecco che WWE 2K25 è di nuovo in offerta e non è mai stato così conveniente: 37,49€ anziché 74,99€, che si traducono in un risparmio della metà e in un'occasione da non perdere per gli appassionati di wrestling.
È vero: nella nostra recensione di WWE 2K25 abbiamo criticato il 2K Showcase per via del peso specifico degli incontri e dei personaggi presenti, tutti legati alla Bloodline, ma il pacchetto è anche quest'anno decisamente ricco e include tante modalità di spessore, che vi terranno compagnia per centinaia di ore fra storyline appassionanti e un gameplay che si riconferma solido.
Final Fantasy VII Rebirth
Non è la prima volta che Final Fantasy VII Rebirth viene scontato del 40% su PlayStation Store, ma sono passati diversi mesi da quando è accaduto in precedenza e sarebbe dunque il caso di approfittarne se la seconda parte del remake firmato Square Enix vi fa gola da un po': in questo caso può essere vostra per 47,99€ anziché 79,99€.
Se avete letto la recensione di Final Fantasy VII Rebirth sapete già di cosa stiamo parlando: un capitolo brillante, diretto in maniera magistrale, caratterizzato da un sistema di combattimento perfettamente bilanciato fra azione e strategia, un mondo di gioco vastissimo e affascinante, tanti personaggi e una quantità enorme di attività secondarie.
Altri sconti da non perdere
La lista completa dei titoli in promozione con i Saldi Estivi del PlayStation Store è davvero corposa ed è impossibile segnalare tutti i prodotti più interessanti, ma se siete nostalgici dei film con Bud Spencer e Terence Hill c'è Slaps and Beans 2 in offerta a soli 11,99€ anziché 19,99€, per un risparmio pari al 40%: non male, e il gioco merita assolutamente.
Like a Dragon: Ishin! tocca il suo prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony, 11,99€ anziché 59,99€ per una riduzione dell'80% che dovrebbe annullare qualsiasi scusa e spingervi ad acquistare rapidissimamente questo affascinante remake di Yakuza: Ishin!, che ci catapulta nel Giappone feudale per raccontarci una storia inedita ma con volti noti.
Un titolo interessante ma con qualche difetto di troppo, Chorus può invece essere vostro per appena 4,99€ anziché 24,99€: il risparmio raggiunge l'80% e potrete vivere l'avventura fantascientifica di Nara, l'imbattibile pilota della nave spaziale senziente Forsaken, che decide di affrontare le truppe della potente Cerchia nel tentativo di redimersi dalle azioni compiute quando obbediva ai loro folli ordini.
Volendo restare in tema sci-fi, fra le offerte disponibili su PlayStation Store ci sono anche l'impegnativo soulslike The Surge 2 ad appena 8,99€ anziché 29,99€, con uno sconto pari al 70%, e l'avventura Beyond a Steel Sky, che può essere vostra addirittura per 2,99€ anziché 19,99€: se ricordate con nostalgia il classico Beneath a Steel Sky, ecco l'occasione che stavate aspettando.