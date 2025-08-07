PlayStation Store, Sconti Estivi: scopriamo le nuove offerte sui giochi PS4 e PS5

Abbiamo ad esempio DOOM: The Dark Ages alla sua prima offerta in assoluto su PS Store, la ricca Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 che tocca un nuovo minimo storico, lo spettacolare WWE 2K25 disponibile esattamente a metà prezzo, Final Fantasy VII Rebirth che non è mai stato così conveniente e diversi altri prodotti che sarebbe un peccato perdersi.

Gli Sconti Estivi su PlayStation Store sono stati rinnovati attraverso l'aggiunta di una nuova ondata di giochi PS4 e PS5 e la promozione stessa - che promette riduzioni fino al 75% - è stata estesa fino al 13 agosto: una gran bella notizia, specie considerando che fra i titoli appena introdotti ci sono nomi davvero rilevanti.

Se avete letto la nostra recensione di DOOM: The Dark Ages saprete che questo nuovo episodio non è assolutamente perfetto , bensì soffre per via di un paio di idee che nella pratica si sono rivelate poco efficaci, ma nei suoi momenti migliori il gioco sa decisamente farsi perdonare e non mancherà di conquistare i fan della serie.

Il sistema di combattimento fa leva proprio su questi elementi per consegnarci un impianto che miscela azione a distanza e scontri ravvicinati, introducendo man mano nuovi strumenti, manovre e combinazioni in grado di dar vita a un loop entusiasmante e profondo allo stesso tempo, che ci vedrà affrontare le orde demoniache all'interno di sequenze ancora più dinamiche.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Con i nuovi Saldi Estivi del PlayStation Store la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 ha toccato il suo prezzo più basso di sempre, con una riduzione del 50% che porta la cifra ad appena 34,99€ anziché 69,99€ e si pone come un affare notevolissimo, se pensiamo ai tanti contenuti inclusi in un pacchetto che oltre alla campagna di base offre anche l'espansione Phantom Liberty.

Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

La trama del titolo di CD Projekt RED dovreste ormai conoscerla: in un futuro oscuro e decadente, il mercenario V si lascia coinvolgere in una missione che si rivela molto più complessa di quanto si aspettava, e così finisce quasi per lasciarci le penne. Al suo risveglio, il personaggio si ritrova con una seconda coscienza nella testa, quella del rocker anarchico Johnny Silverhand.

Per quale motivo il costrutto di Johnny era nel chip che V è stato incaricato di recuperare dal quartier generale della Arasaka Corporation? Quali segreti si nascondono dietro ciò che è accaduto oltre cinquant'anni prima? Questo e altri misteri verranno rivelati in una lunga e coinvolgente campagna, in cui potremo affrontare numerosi nemici e far crescere il nostro personaggio esattamente come vogliamo.

Idris Elba nell'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

E l'espansione Phantom Liberty? Ambientata dopo gli eventi di Cyberpunk 2077, ci vedrà visitare un quartiere inedito di Night City controllato da una pericolosa milizia, su richiesta di una hacker a cui è stato ordinato di scortare nientemeno che la Presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America. Saremo in grado di farla uscire viva da questo tentativo di colpo di stato?