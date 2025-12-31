0

PlayStation Store, ecco cinque giochi per PS5 a meno di 10 euro

Su PlayStation Store sono attivi gli Sconti di Gennaio, con un'ampissima selezione di titoli in offerta: ecco cinque giochi per PS5 a meno di 10 euro.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/12/2025
Liu Kang nell'artwork di Mortal Kombat 1

Cinque giochi per PS5 a meno di 10 euro su PlayStation Store? Grazie agli Sconti di Gennaio è possibile portarsi a casa un gran numero di titoli a prezzi davvero convenienti, ma è in questo specifico range che si nascondono i prodotti che è possibile recuperare senza pensarci troppo.

Mortal Kombat 1, ad esempio: l'ultimo capitolo della serie picchiaduro firmata NetherRealm Studios può essere vostro a 9,99€ anziché 49,99€, con una riduzione dell'80% che lascia ben poco spazio alle scuse.

A Plague Tale: Innocence è invece una coinvolgente avventura con elementi stealth ambientata in Europa ai tempi della peste, che racconta del viaggio dei fratelli Amicia e Hugo verso una possibile salvezza dalle truppe dell'Inquisizione: potete portarvela a casa per 9,99€ anziché 39,99€, risparmiando il 75%.

Return to Monkey Island, la recensione della parabola finale di Guybrush Threepwood Return to Monkey Island, la recensione della parabola finale di Guybrush Threepwood

Se invece desiderate cimentarvi con un'esperienza molto più leggera, tra le offerte c'è anche il brillante Return to Monkey Island, disponibile a 9,99€ anziché 24,99€, con una riduzione che raggiunge in questo caso il 60%

Tantissimi sconti

Come detto, gli Sconti di Gennaio su PlayStation Store includono davvero una quantità enorme di giochi in promozione, spesso al prezzo più basso di sempre, e non mancano diverse uscite recenti.

Per rientrare nei 10 euro bisogna tuttavia andare un po' a ritroso, ma non mancano perle come It Takes Two, la strepitosa esperienza a base cooperativa sviluppata da Hazelight Studios, disponibile a soli 7,99€ anziché 39,99€ per un risparmio dell'80%.

E per completare la lista che si fa, non ce lo mettiamo The Witcher 3: Wild Hunt? Il classico action RPG di CD Projekt RED è stato aggiornato per PS5 e ripensato in tanti dei suoi aspetti per un'esperienza ancora più coinvolgente: lo potete acquistare per soli 5,99€ anziché 29,99€.

#PlayStation Store #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PlayStation Store, ecco cinque giochi per PS5 a meno di 10 euro