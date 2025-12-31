PlayStation Store, ecco cinque giochi per PS5 a meno di 10 euro

Cinque giochi per PS5 a meno di 10 euro su PlayStation Store? Grazie agli Sconti di Gennaio è possibile portarsi a casa un gran numero di titoli a prezzi davvero convenienti, ma è in questo specifico range che si nascondono i prodotti che è possibile recuperare senza pensarci troppo.

Mortal Kombat 1, ad esempio: l'ultimo capitolo della serie picchiaduro firmata NetherRealm Studios può essere vostro a 9,99€ anziché 49,99€, con una riduzione dell'80% che lascia ben poco spazio alle scuse.

A Plague Tale: Innocence è invece una coinvolgente avventura con elementi stealth ambientata in Europa ai tempi della peste, che racconta del viaggio dei fratelli Amicia e Hugo verso una possibile salvezza dalle truppe dell'Inquisizione: potete portarvela a casa per 9,99€ anziché 39,99€, risparmiando il 75%.

Se invece desiderate cimentarvi con un'esperienza molto più leggera, tra le offerte c'è anche il brillante Return to Monkey Island, disponibile a 9,99€ anziché 24,99€, con una riduzione che raggiunge in questo caso il 60%