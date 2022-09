Return to Monkey Island, la recensione della parabola finale di Guybrush Threepwood

Come deve essere tornare dopo più di trent'anni su qualcosa che credevi di esserti lasciato definitivamente alle spalle, pur non avendoci mai rinunciato davvero? Riprendere una storia che non credevi sarebbe mai stata più tua e a cui altri hanno lavorato mettendoci del loro per fartela rimpiangere? Nel corso degli anni molti si sono fatti l'idea che Ron Gilbert, autore dei primi due Monkey Island, non sia mai riuscito davvero a elaborare il lutto per la perdita di controllo su Guybrush e soci. Non tanto perché volesse proseguire per tutta la durata della sua vita a scriverne, ma perché non era mai riuscito a chiudere quella storia come avrebbe voluto. Ora gliene è stata data la possibilità e, come vedrete nella recensione di Return to Monkey Island , l'ha sfruttata fino in fondo per scendere a patti con quel passato terribilmente ingombrante.

Meccaniche di gioco e interfaccia

Guybrush è tornato, ma la sua nave in Return to Monkey Island non è più come prima

Com'era lecito attendersi, Return to Monkey Island è un'avventura punta e clicca classica, in cui Guybrush Threepwood, protagonista assoluto della serie, torna per cercare di mettere le mani una volta per tutte sul segreto di Monkey Island. Il punto di partenza della storia è Mêlée Island, dove il nostro va alla ricerca di una nuova ciurma e di una nuova nave per tentare l'impresa. Trovato l'ostruzionismo delle nuove autorità piratesche locali, Guybrush opta per una strategia alternativa: farsi assumere nell'equipaggio di LeChuck, il suo nemico giurato, che sta facendo rifornimenti sull'isola proprio per partire alla volta di Monkey Island. In realtà il gioco non inizia da Mêlée, ma dal parco giochi dove si era concluso il secondo capitolo, in una sequenza tutorial in cui vengono riannodati i fili con i capitoli precedenti, in un modo in cui non solo viene spiegato quel criptico finale, ma anche da cosa è dipesa l'evoluzione, o involuzione, a seconda dei punti di vista, della serie.

In termini di meccaniche di gioco e di interfaccia, Return to Monkey Island non si discosta in nulla dalla tradizione del genere (verbi a parte). Quindi i movimenti di Guybrush sono gestiti con un sistema punta e clicca, così come la raccolta e l'esame degli oggetti interattivi. Nell'inventario si possono esaminare o combinare gli oggetti posseduti, oppure li si può utilizzare con gli oggetti dello scenario. In termini di interfaccia ci sono diverse semplificazioni, ormai standard per le avventure punta e clicca, come il tasto per visualizzare tutti gli oggetti interattivi presenti nello scenario, quello per saltare i dialoghi, utile in caso di ripetizioni, e quello per rileggere gli ultimi dialoghi, prezioso quando si è a corto di idee e si deve andare alla ricerca di indizi. Il doppiaggio è solo in inglese, ma è possibile attivare i sottotitoli in italiano, visualizzati a schermo in testa ai personaggi. Purtroppo in alcuni casi, fortunatamente rari, i testi sono così lunghi da finire per coprire anche i personaggi. Poco male, visto che è un piacere leggerli.

Volendo ci sono anche un paio di extra, legati a degli oggetti specifici (e a degli Obiettivi / Trofei): una raccolta di carte quiz con domande relative al gioco (di cui vi confessiamo di esserci praticamente dimenticati dopo la prima parte) e un libro dei consigli, che è praticamente la soluzione dell'avventura sotto forma di suggerimenti dalla specificità incrementale (all'inizio sono vaghi e generici, ma a ogni richiesta del giocatore diventano più precisi, fino a svelare la soluzione degli enigmi), pensati per supportare tutti quelli che non amano rimanere bloccati.

Da questo punto di vista Return of Monkey Island appare un gioco modernissimo nel non voler frustrare in alcun modo il giocatore (come del resto dichiarato dallo stesso Gilbert). Oltre al libro dei consigli, infatti, è possibile selezionare anche una modalità semplificata, alla stregua di quanto avveniva in Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, che praticamente consente di seguire la storia senza alcun intoppo. Scegliendo la modalità completa, invece, bisognerà risolvere i classici puzzle da avventura grafica, come avrete capito dalla descrizione dell'interfaccia.