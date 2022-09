Fortnite Capitolo 3, il trailer cinematografico della Stagione 4: Paradiso

Epic Games ha pubblicato uno spettacolare trailer cinematografico per la Stagione 4: Paradiso di Fortnite Capitolo 3, l'ultima versione del celebre battle royale.

Mentre si parla già della data di uscita di Fortnite Capitolo 3 - Stagione 5, sull'isola è comparsa una sostanza misteriosa: "Cromo consumerà tutto, Cromo sarà tutto. Accogli il Cromo a braccia aperte trasformando le strutture in Cromo, trasformandoti in Cromo e dimostrando la potenza delle armi Cromo", si legge nella sinossi ufficiale.

"Raduna una squadra eclettica e goditi il Paradiso. Con l'acquisto del Pass battaglia di questa stagione, sbloccherai subito Paradigma (Realtà-659). Poi, avanzando nel Pass Battaglia, potrai sbloccare Spider-Gwen, più i seguenti personaggi: Byte, Grriz, Miaoscheletro, Rosa Lennox, Twyn e, più avanti... L'Araldo!"

PASSA ATTRAVERSO I MURI Nemmeno legno, pietra, mattone e metallo possono fare nulla contro il Cromo. Un nemico ha costruito una struttura per difendersi? Lancia uno Schizzo Cromo contro i muri per renderli penetrabili, poi salta dentro l'edificio e cogli di sorpresa gli avversari!

LA FORMA MIGLIORE DELLA TUA VITA

Se non riesci a sconfiggerlo, fai così: lancia uno Schizzo Cromo per cromizzarti. Diventerai Cromo puro per un periodo limitato, ovvero sarai immune ai danni da fuoco e... diventerai un blob durante lo scatto. Ma non lasciarti ingannare da questa forma goffa e tondeggiante: la verità è che nello stato di blob ti muoverai più velocemente, sarai immune ai danni da caduta e otterrai l'abilità di scatto in aria. Scatta contro qualsiasi pezzo da costruzione per cromizzarlo, poi passaci attraverso!

CROMO DOLCE CROMO

Ma il Cromo non si sta solo espandendo nei punti di interesse: ne ha costruito uno tutto nuovo! Scala il Tempio dell'Araldo (vicino al Santuario abbandonato) e domina il paesaggio dalla cima di questa torre dalle onorevoli fondamenta esagonali.

UNA NUOVA POSIZIONE DI VANTAGGIO

Poiché temevano il Cromo, alcuni luoghi dell'isola hanno cercato di "mettersi al sicuro" in cielo, soprattutto Canyon Condominiale: Adesso si chiama Condomini Cumulonembi ed è un PDI in espansione che ti permetterà di attaccare dall'alto. Qual è un modo per arrivarci? Usa uno dei dispositivi D-Lancio, disponibili in vari punti dell'isola per aiutarti a ottenere una posizione di vantaggio.

COL TEMPO MIGLIORANO

L'introduzione del Cromo ha portato alla creazione del Fucile pesante EvoCromo e del Vampafucile EvoCromo. Trova queste armi nei forzieri Cromo e osservale aumentare di rarità man mano che le usi per danneggiare gli avversari: da non comuni diventeranno mitiche!

ARMI P.E.C (PRIMA DELL'ERA DEL CROMO)

Certe cose pre-paradiso funzionano ancora bene... Usa le vecchie strategie con le armi fuori magazzino e le armi In sintonia del passato:



Pistola secondaria

Fucile pesante prime

Fucile pesante a leva

Mitraglietta a fuoco rapido

Mitraglietta silenziata

Fucile d'assalto Ranger

Fucile d'assalto Martello

Fucile da tiratore designato (DMR)

Fucile di precisione del Cacciatore

Granata

Vasetto di lucciole

Fiocina

Segugio di Ombre (arma esotica)

Dub (arma esotica)

Fucile Boom cecchino (arma esotica)

Bomba ballerina (non è tecnicamente un'arma ma lo sembra)

Granata a onda d'urto (anche questa non è tecnicamente un'arma, eppure è qui)

UN AMORE DA CECCHINO A proposito di armi... Le armi da cecchino in generale (comprese quelle ancora in magazzino) hanno ricevuto un aumento dei danni inflitti e dei moltiplicatori di colpi alla testa. Cecchini esperti e i tiratori scelti, rallegratevi: ora può bastare un colpo solo per rispedire qualcuno alla Lobby. Tenete la testa alta e, se la vostra mira è perfetta, eliminate ancora una volta gli avversari con un tiro (perfino in modalità Zero costruzioni!).



Fucile di precisione del Cacciatore: danni e moltiplicatore per colpi alla testa aumentati

Fucile da caccia: danni e moltiplicatore per colpi alla testa aumentati

Fucile di precisione automatico: danni e moltiplicatore per colpi alla testa aumentati

Fucile a leva: danni e moltiplicatore per colpi alla testa aumentati

Fucile di precisione silenziato: danni aumentati

Fucile di precisione semiautomatico: danni aumentati

Cannone a rotaia: danni aumentati

Fucile di precisione bolt-action: danni aumentati

Fucile di precisione pesante: moltiplicatore per colpi alla testa aumentato

Fucile di precisione Scout tempesta: moltiplicatore per colpi alla testa aumentato

Fucile Boom cecchino: danni da esplosivo aumentati

CHIAVI DEL SUCCESSO

Diventare Cromo non è l'unico modo per sbloccare il tuo potenziale. È molto probabile che sull'isola troverai alcune chiavi: usale per aprire i caveau che contengono bottino! Per aprire i caveau a bassa sicurezza serve una sola chiave, mentre per aprire i caveau ad alta sicurezza ne servono due (come ricompensa riceverai altri oggetti!). Dove trovare questo bottino sotto chiave? Dopo aver raccolto una o più chiavi, vedrai apparire sulla tua mappa degli indicatori a forma di serratura che ti aiuteranno.

BUNKERIZZATI

I nemici ti assaltano? Schiera una potente copertura veloce con un Bunkatile, che per questa stagione sostituirà il Fortatile. Lancia il Bunkatile per creare una struttura istantanea 1x1 con pareti metalliche rinforzate, una rampa versatile, porte e pneumatici difensivi per respingere gli aspiranti invasori, senza bisogno di costruire!