Fortnite: Epic Games smentisce le voci sui ritardi del progetto Bulldog con Disney

Nelle scorse settimane, però, un'inchiesta del Wall Street Journal ha messo in dubbio l'efficienza della collaborazione . Secondo fonti anonime citate dal quotidiano, il progetto - internamente noto come "Bulldog" - starebbe procedendo a rilento a causa delle numerose approvazioni richieste dai diversi reparti Disney. Le indiscrezioni hanno alimentato speculazioni su possibili ritardi e difficoltà organizzative, ma Epic Games ha reagito rapidamente, negando ogni rallentamento.

A febbraio 2024 Disney aveva annunciato un investimento di 1,5 miliardi di dollari in Epic Games per creare un universo persistente all'interno di Fortnite basato sui propri franchise più noti, da Marvel a Star Wars, passando per Pixar e Avatar. L'obiettivo dichiarato è quello di integrare in un unico ecosistema interattivo le esperienze legate ai mondi Disney, sfruttando la piattaforma di gioco di Epic. Come aveva spiegato Saxs Persson, vicepresidente esecutivo della società: "Disney vuole un luogo persistente dove tutto ciò che la riguarda possa esistere, ma vuole far parte di un ecosistema che abbiamo costruito. La magia sta nell'interoperabilità tra ecosistemi".

La risposta di Epic Games alle voci

l fondatore e presidente Tim Sweeney, in un post su X, ha definito prive di fondamento le affermazioni riportate dal giornale: "La citazione anonima è una sciocchezza. La velocità delle collaborazioni tra Disney ed Epic, come quella su Darth Vader, è stata straordinaria ed è circa dieci volte superiore alla normale velocità con cui le aziende media conducono questo tipo di accordi".

Sweeney ha insomma anche evidenziato come, secondo l'azienda, il ritmo delle collaborazioni con Disney sia stato significativamente superiore alla media del settore. Il dirigente ha inoltre criticato la scelta del Wall Street Journal di non pubblicare una sua dichiarazione ufficiale fornita in precedenza, ribadendo la volontà di chiarire pubblicamente la posizione di Epic Games. La società mantiene quindi una linea netta: non ci sono ritardi riconducibili ai processi interni di Disney.

Resta invece non smentita l'indicazione della testata statunitense sul possibile periodo di lancio, che collocherebbe l'arrivo del progetto non prima dell'autunno 2026. Pur senza confermare questa data, Epic non ha fornito dettagli aggiuntivi sullo sviluppo o sulle tempistiche.

Resta invece non smentita l'indicazione della testata statunitense sul possibile periodo di lancio, che collocherebbe l'arrivo del progetto non prima dell'autunno 2026. Pur senza confermare questa data, Epic non ha fornito dettagli aggiuntivi sullo sviluppo o sulle tempistiche.