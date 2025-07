Mentiremmo anche se dicessimo di non aver pensato che questi sei episodi di Ironheart - pubblicati in sole due settimane - fossero troppo pochi e troppo in ritardo. Ed è con questa mentalità pessimista e indifferente che ci siamo approcciati alla visione di una miniserie che ha rovesciato le nostre aspettative , essendo a mani basse una delle migliori produzioni televisive Marvel insieme a WandaVision, Agatha All Along e Loki.

Il ritorno di Riri Williams

Ambientata alcuni mesi dopo Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart ci porta a Chicago, dove Riri Williams - espulsa una volta per tutte dal MIT - torna a casa da sua madre per cominciare una nuova vita. Il personaggio interpretato dall'ottima Dominique Thorne ha brillato solo di luce riflessa nel film di Ryan Coogler (qui in veste di produttore) ma la miniserie finalmente ci racconta chi è questa intelligentissima ragazza e perché ha costruito un'armatura come quella di Iron Man. La risposta è molto più complessa del suo "Perché potevo farlo." che Riri ripete come un mantra.

Una scena di Ironheart, disponibile su Disney+

E questo è esattamente uno dei motivi per cui Ironheart è una serie davvero speciale. Piuttosto che concentrarsi su unico tema per un'esigua durata di soli sei episodi, la showrunner Chinaka Hodge affronta una pletora di sfaccettature, ma lo fa con delicatezza e intelligenza, riuscendo a scrivere una storia insospettabilmente potente e significativa, soprattutto perché mette in risalto le crepe e le fragilità di un'eroina tutt'altro che perfetta. E lo fa calandoci nella comunità nera di Chicago senza far pesare quella che oggi si tende a considerare una quota di inclusività, ma che nel corso di sei episodi non sembra essere per niente tale.

In cerca di uno scopo - ma soprattutto di denaro - Riri finisce per entrare nella pittoresca banda di Parker Robbins, un carismatico Anthony Ramos che interpreta il super criminale Hood: indossando un mantello magico che gli conferisce poteri soprannaturali come l'invisibilità, il teletrasporto o la capacità di deviare i proiettili, Hood inanella una serie di rapine che spostano bruscamente l'asse morale della protagonista, imbastendo un duplice conflitto tra bene e male, scienza e magia.

Nel giro di qualche episodio, il personaggio di Riri diventa sempre più controverso. A nulla servono gli affetti che la circondano, che includono sua madre Ronnie, il suo amico d'infanzia Xavier o l'intelligenza artificiale che Riri crea per sbaglio, e che assume le fattezze della sua cara amica Natalie, rimasta uccisa - insieme al secondo marito di Ronnie, Gary - in una sparatoria pochi anni prima. Ironheart è fondamentalmente una storia sull'elaborazione del lutto, che Riri affronta a fatica e che si porta come un peso nel cuore da anni, riversando tutta la sua rabbia, la sua frustrazione e il suo senso d'impotenza nelle sue invenzioni.

In questo senso, mentre la maggior parte della sceneggiatura rimane suppergiù fedele ai fumetti di Brian Michael Bendis, Mike Deodato e Eve Ewing, alcuni cambiamenti ci sono apparsi decisamente efficaci, come per esempio la scelta di introdurre l'IA dell'armatura sotto forma di Natalie fin dal principio, mentre nei fumetti Riri cominciava la sua carriera da supereroina con Tony Stark (sempre sotto forma di IA) come mentore. L'ologramma di Natalie interpretato dall'istrionica Lyric Ross può apparire un po' stucchevole nella prima metà della serie, ma nella seconda, quando la storia incalza di prepotenza, il rapporto tra l'IA e Riri assume una rilevanza commovente, specie perché fa da contrappeso a una protagonista sempre più scostante.