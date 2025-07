Mario Smash Football è disponibile da oggi gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online

Come era stato annunciato in precedenza, Mario Smash Football è disponibile da oggi come gioco gratis da scaricare per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, in esclusiva su Nintendo Switch 2: vediamo un trailer di lancio per questo gradito ritorno.

Pubblicato originariamente nel 2005 su Nintendo Gamecube, Mario Smash Football è un gioco di calcio arcade che ha per protagonisti Mario e gli altri personaggi tipici della sua serie, in un'interpretazione alquanto peculiare dello sport in questione.

Come possiamo vedere anche nel trailer riportato qui sotto, Mario Smash Football reinterpreta il calcio in forma mariesca, presentando personaggi dotati di caratteristiche e abilità peculiari, con colpi speciali e altre particolarità.