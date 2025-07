GeForce RTX 5060 Ti: i giocatori puntano sulla versione 16 GB, 8 GB di VRAM non bastano più?

I dati delle vendite

I dati sono stati offerti dal rivenditore tedesco Mindfactory, ma anche TechPowerUp ha confermato il successo impressionante delle versioni con 16 GB di memoria. Come già detto, sono state vendute 1675 unità di quest'ultima, contro 105 per la versione da 8 GB. Attenzione, però, perché questi dati riguardano attualmente il mercato tedesco. Tuttavia, le analisi confermano l'interesse dei giocatori per la versione con più memoria.

I giocatori preferiscono la versione da 16 GB

Non si tratta quindi di una questione legata alla disponibilità dei prodotti in commercio, dato che entrambe le versioni sono disponibili (ad esempio su Geizhals.de). Ciò significa che ormai 8 GB di VRAM non bastano più. Optare per la versione con più memoria consente di sfruttare al massimo la GPU e le tecnologie come il path tracing, senza quindi imbattersi in limitazioni.

Chiaramente attendiamo i dati globali per avere certezze in merito, ma non è raro che i giocatori preferiscano optare per un prodotto più longevo e performante che possa adattarsi alle crescenti esigenze (dal gaming all'IA).