Anche The First Descendant e Death Relives supportano DLSS 4 con Multi Frame Generation: lo ha annunciato NVIDIA, segnando un ulteriore passo avanti per la sua tecnologia, che continua a evolversi e a espandersi.

Sviluppato in Unreal Engine 5, The First Descendant è uno sparatutto in terza persona con elementi RPG, free-to-play e a base cooperativa, che permette di affrontare boss colossali all'interno di squadre composte da un massimo di quattro giocatori.

Con l'arrivo della Stagione 3: Breakthrough, disponibile a partire dal 7 agosto, il titolo realizzato da Nexon si espande con una nuova area esplorabile, un raid inedito, una hoverbike per muoversi velocemente e un crossover con NieR: Automata.

La vera rivoluzione tecnica arriva tuttavia con l'introduzione del DLSS 4 con Multi Frame Generation, che potenzia le prestazioni in 4K fino a 4,9 volte rispetto alla risoluzione nativa. Il gioco supportava già una suite completa di tecnologie NVIDIA, ma con l'arrivo del DLSS 4 alza ulteriormente l'asticella.