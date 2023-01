Death Relives, il provato dell’horror in cui si fugge da una divinità azteca

Quello dei survival horror in prima persona è un genere battutissimo dagli sviluppatori indipendenti, che lo vedono come un modo per mettere in gioco le loro passioni, spesso le loro ossessioni, svelando allo stesso tempo i lati più oscuri della natura umana. Nel caso del primo titolo di Nyctophile Studios , l'obiettivo è quello che di mescolare le meccaniche tipiche del genere con la mitologia azteca, decisamente poco sfruttata dai videogiochi. Abbiamo quindi provato la demo di Death Relives aspettandoci quantomeno uno scenario originale, ma siamo stati in parte delusi.

Il giovane Adrian vuole scoprire la verità sulla morte della madre, accaduta in circostanze misteriose, nonché il perché dell'esistenza di un serie animata orrenda che porta il suo nome. Nella sua indagine, si imbatte in Xipe Totec, una divinità assetata di sangue che vive da anni in una villa in cui sono successi dei fatti indicibili. Come ha fatto ad arrivare lì?

Nello scantinato

Questo minigioco serve per non farsi scoprire da Xipe Totec

La demo è in realtà molto breve e si finisce in meno di venti minuti, soprattutto una volta che ci si rende conto che non ci sono particolari pericoli da affrontare e si procede a passo più spedito nell'esplorazione delle poche aree visitabili. All'inizio ci troviamo in uno scantinato pieno di sangue e con un cadavere appeso al soffitto. Perlustrando l'area ci accorgiamo che non ci sono uscite. Intanto che siamo qui il gioco ci spiega le sue funzioni principali, che in realtà non sono moltissime. Dopo aver raccolto una torcia frontale (una torcia elettrica da testa), che possiamo accendere per illuminare l'area, decidiamo di interagire con il cadavere appeso, che cade a terra producendo un bel tonfo. A quel punto si iniziano a sentire dei passi che fanno tremare l'intero luogo. Xipe Totec si sta avvicinando. Diciamo che la furtività non è la sua specialità. Non abbiamo modo di difenderci, quindi il tutorial ci indirizza verso un nascondiglio, dove ci rintaniamo senza indugio alcuno.

La simpatica divinità azteca, dall'aspetto minaccioso quanto stranamente buffo (non sappiamo perché ci ha fatto venire in mente alcuni cattivi della serie classica di Scooby Doo) entra sfondando una porta che prima era chiusa. Ora sappiamo dove dobbiamo andare, ma prima bisogna sopravvivere. Pur non vedendoci, Xipe Totec perlustra l'intera area e viene a dare uno sguardo anche al nostro nascondiglio, facendo partire un minigioco in cui bisogna premere il tasto interazione al momento giusto per non fare rumore. Non essendo riuscito a trovarci, la divinità va ad afferrare il cadavere ed esce dall'area, dandoci la libertà tanto agognata.