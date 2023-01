Sega blocca la distribuzione del libro Mega Drive Visual Compendium di Bitmap Books

Dopo una minaccia d'azione legale da parte di Sega, Bitmap Books si è vista costretta a ritirare dal mercato il suo libro Mega Drive/Genesis Visual Compendium, facente parte della nota serie di pubblicazioni artistiche sulla storia dei videogiochi.

"Ci dispiace riferire che Sega ci ha richiesto di rimuovere il libro sotto la minaccia di potenziali azioni legali", si legge in una comunicazione da parte di Sam Dyer, proprietario di Bitmap Books. "Essendo noi un'azienda molto piccola, non è qualcosa che possiamo rischiare. Dopo varie discussioni, la loro posizione è risultata essere non negoziabile. Ovviamente, riconosciamo il loro diritto di proteggere le loro proprietà intellettuali".

Il risultato è la rimozione immediata del volume Mega Drive/Genesis Visual Compendium dal mercato, che in effetti non risulta trovabile o acquistabile. Il libro, come altri della casa editrice britannica in questione, è un prodotto "non ufficiale" e questo viene specificato in maniera chiara anche sulla copertina.

La questione aveva già sollevato dei dubbi nella stessa Bitmap Books, la quale però pensava di poter comunque trovare un accordo con Sega, considerando il fatto di riferire precisamente la natura non ufficiale del volume e il fatto che esistano sul mercato altri prodotti simili, ma evidentemente la compagnia non ha voluto trovare accordi.

"Al momento, devo ammettere la sconfitta. Non sono pronto a rischiare tutto ciò per cui ho lavorato o mettere a rischio altri progetti in corso. Come piccola azienda, non possiamo combattere una battaglia del genere sul fronte legale. Voglio personalmente scusarmi con i nostri fan che attendevano il libro e per la nostra poca chiarezza sulla situazione".

Il Compendium in questione fa parte di una serie che comprende anche analoghi libri dedicati a NES, SNES, Commodore 64, Amiga, Neo Geo, Atari 2600 e altre famose piattaforme storiche. Tutti i libri di Bitmap Books, come ben sa chiunque ne possieda uno, si distinguono peraltro per la grande qualità della stampa e della composizione, oltre a risultare anche ben fatti come contenuti.