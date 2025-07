Su Steam sono disponibili i saldi sulla serie Persona di Atlus con sconti fino al 70%

Su Steam è sempre tempo di offerte e di recente sono iniziati i saldi sul franchise Persona, con tutti i giochi principali della serie Atlus e i suoi spin-off a prezzi ribassati, un'ottima occasione per chi vuole avvicinarsi alla saga per la prima volta o per chi deve colmare un buco nella propria raccolta.

Tra le offerte attive c'è anche il capitolo più recente della serie, Persona 3 Reload. Al momento viene proposto a 31,49 euro, con uno sconto del 55%. È in promozione anche il Pass Espansione, che include l'Episodio Aigis - The Answer, a metà prezzo per 17,49 euro.