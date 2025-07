Atlus è tornata in attivo dopo aver ammortizzato i costi dell'acquisizione da parte di SEGA

Il gruppo Sega Sammy ha annunciato che Atlus , lo studio di sviluppo tra gli altri della serie Persona e del recente Metaphor: ReFantazio , è tornata in attivo , quindi a produrre utili, dopo che sono stati ammortizzati per intero i costi dell'acquisizione, avvenuta nel 2013, che hanno gravato per anni sui bilanci della compagnia.

Utili, finalmente

L'annuncio è stato dato il 4 luglio, con Sega Sammy che ha parlato di ritorno alla redditività per Atlus nell'anno fiscale conclusosi a marzo 2025. Atlus ha registrato un utile netto di 854 milioni di yen (circa 5,8 milioni di euro), una notevole inversione di tendenza rispetto al deficit dell'anno precedente di 757 milioni di yen (circa 5 milioni di euro).

La serie persona vende sempre bene

Atlus registrava perdite da anni, ma ciò non aveva nulla a che fare con le prestazioni dell'azienda o con il fatto che i suoi giochi non vendessero. Quando nel 2013 Sega acquisì Atlus e la sua società madre, ormai in bancarotta, Index Corporation, pagò un prezzo superiore al fair market value (valore equo di mercato).

Questo di solito è legato al fatto che l'azienda acquisita possiede un alto valore "intangibile", come la reputazione del brand, il know-how interno, una fanbase fedele e altro ancora. Di conseguenza, l'operazione ha generato un "goodwill" che Atlus ha dovuto gradualmente ammortizzare nel corso degli anni. È questo che ha ridotto artificialmente i suoi utili dichiarati, nonostante siano anni che produce ottime prestazioni.

Atlus attribuisce le sue ottime prestazioni dell'ultimo anno fiscale alla pubblicazione di importanti giochi a prezzo pieno e alla concessione in licenza delle sue IP. Con l'uscita multipiattaforma di Shin Megami Tensei V: Vengeance, la serie SMT ha superato i 2,11 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Anche Metaphor: ReFantazio ha superato i 2 milioni di unità vendute, nonostante sia una IP completamente nuova.

Nei suoi bilanci consolidati di gruppo, Sega Sammy ha definito quella di Atlus "una delle sue operazioni di acquisizione di maggior successo fino ad oggi".