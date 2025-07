Il presidente di Sega ammette che i giochi live service sono la più grande sfida per la compagnia

L'acquisizione di Rovio è stata cruciale

"Una delle sfide più grandi per noi è il modello GaaS. Le aziende videoludiche con una forte presenza sul mercato tendono ad avere un solido business GaaS a livello globale", ha detto Utsumi in un'intervista con The Game Business. "Il mercato dei giochi standalone per console e PC sta migliorando, ma stiamo ancora lavorando per rendere il nostro modello GaaS veramente globale. Quindi, questa è una delle sfide principali."

Uno dei mezzi con la compagnia intende ritargliarsi una fetta di questo mercato include l'acquisizione di Rovio, gli autori di Angry Birds, nel 2023, a cui Sega ha dato libero accesso per realizzare un gioco live service basato sulle sue IP maggiori. Da qui la nascita di Sonic Rumble e Sonic Blitz.

"Hanno una profonda conoscenza del modello di business mobile globlae e hanno IP molto forti, come Angry Birds. Stiamo dando a Rovio l'accesso alle nostre IP, incluso Sonic, per per sviluppare titoli GaaS accoglienti e di qualità."

Shuji Utsumi

Anche prima di acquisire Rovio, Sega aveva dimostrato di guardare con interesse a questo settore del mercato. Un esempio è lo sparatutto multiplayer Hyenas, che tuttavia è stato cancellato in corso d'opera visto che non soddisfaceva gli standard qualitativi della compagnia.

Inoltre, nel 2022 ha annunciato un "Super Gioco" in grado di coinvolgere una larga community di giocatori. Un esempio più recente, invece, è il lancio dello spin-off free-to-play Persona 5: The Phantom X su PC e dispositivi mobile.