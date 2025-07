Ecco la prima eGPU RX 7600M XT con Thunderbolt 5: OnexPlayer presenta la nuova OneXGPU Lite

Con l'evoluzione delle interfacce ad alta velocità, ONE-NETBOOK - produttore cinese noto per le sue console portatili e accessori eGPU - ha annunciato la sua prima ONEXGPU basata su Thunderbolt 5. Questo aggiornamento porta la larghezza di banda da 64 Gbps (OCulink) a 80 Gbps: questo non dovrebbe portare grossi benefici alle prestazioni, ma potrebbe non essere più necessario un cavo extra per l'alimentazione.

L'unica eGPU simile già sul mercato è la ROG XG Mobile 2025, ma ci si aspetta un'espansione rapida dell'offerta nei prossimi mesi con l'adozione sempre più diffusa del nuovo standard.