MSI Claw A8 disponibile in prevendita: sarà il primo PC handheld con AMD Ryzen Z2 Extreme, ma che prezzo!

MSI ha ha aperto la vendita del PC handheld Claw A8, successore diretto del primo modello Claw (nonostante la nomenclatura infelice). Anche se non è ancora sugli scaffali, le specifiche complete sono ora confermate e le prevendite sono già attive in Asia.

Prezzi in Cina e specifiche

I prezzi vanno quindi da 5949 a 6999 RMB, pari a circa 810 € con sussidio statale o 950 € senza (IVA inclusa). Il governo cinese continua infatti ad applicare una sovvenzione del 15% per prodotti specifici. Ma anche con l'incentivo, il prezzo resta elevato e potrebbe renderne difficile la commercializzazione a livello globale, se dovesse mantenersi su questi livelli.

Il prezzo di MSI Claw A8 in Cina

MSI Claw A8 è comunque una prima assoluta: sarà il primo dispositivo ufficialmente disponibile con APU AMD Ryzen Z2 Extreme, una sorpresa se si considera che i partner iniziali del lancio di Ryzen Z1 erano ASUS e Lenovo, mentre MSI aveva inizialmente collaborato con Intel. ASUS sta lavorando intanto alla nuova ROG Ally Xbox Edition, e Lenovo a una Go 2, ma nessuna delle due è ancora uscita con i chip Z2.

MSI ha anche aggiornato silenziosamente una specifica tecnica importante: il dispositivo supporta ora Wi-Fi 7, nonostante alla presentazione al Computex fosse stata indicata la sola compatibilità con Wi-Fi 6E. Questo la mette alla pari, in termini di connettività, con i futuri dispositivi basati su Intel Lunar Lake. Un vantaggio interessante per una macchina da gaming che punta anche alla longevità.

AMD sta comunque preparando altre APU Ryzen Z2 per dispositivi portatili, ma al momento non ci sono dettagli concreti oltre a quanto già annunciato da ASUS e Lenovo. MSI, per ora, si prende la scena - e sarà interessante vedere se deciderà di abbassare il prezzo per il mercato occidentale o puntare esclusivamente su un pubblico di nicchia. Voi che cosa ne pensate? La prendereste a questo prezzo?