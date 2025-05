MSI Claw 8 AI+ A2VM: la recensione del nuovo PC handheld con potenza, autonomia (e prezzo) stellari

Dopo aver parzialmente fallito con il primo esperimento di Claw, consegnando quello che sembrava un prototipo piuttosto che un prodotto fatto e finito, il dragone taiwanese ci riprova con una nuova versione del "palmare" casalingo, questa volta con un progetto più chiaro e definito.

MSI Claw 8 AI+ A2VM è il nuovo PC handheld che, al contrario di quanto successo con ROG Ally X, porta in dote una vera e propria rivoluzione hardware e si presenta come un nuovo modello di punta, tentando di migliorare al contempo le criticità costruttive che hanno accompagnato la precedente versione. Anche se sappiamo bene che una Claw basata sulle tecnologie AMD è ormai una realtà, il dispositivo portatile di MSI rimane fedele alla causa del team blu ed è infatti equipaggiato con il nuovo processore Intel Core Ultra 7 258V della famiglia Lunar Lake, accompagnato dalla GPU Intel Arc 140V e da un display da ben 8 pollici, il tutto sostenuto da una generosa batteria da 80 Wh. Il combinato disposto di queste caratteristiche mette sul piatto prestazioni che, possiamo dirlo già in partenza, ci hanno stupito da diversi punti di vista, andando però ad incidere sul prezzo di listino che supera la soglia psicologica delle tre cifre e tocca i 1.099€.

Al netto di questa premessa, MSI Claw 8 AI+ A2VM è riuscito a superare i limiti del suo predecessore e a convincerci pienamente? Lo possiamo scoprire in questa recensione.

Caratteristiche tecniche di MSI Claw 8 AI+ A2VM Come anticipato in apertura, il nuovo PC handheld di MSI non si limita a ritoccare caratteristiche marginali ma, rispetto alla prima versione di Claw, opera un vero e proprio upgrade hardware, a partire dal SoC Intel Core Ultra 7 258V. MSI Claw 8 AI+ porta in dote il SoC Intel Core Ultra 7 258V Questo processore della famiglia Lunar Lake, sviluppato per laptop e tablet, è equipaggiato con 8 core (4 P-core e 4 E-core) con una frequenza di boost pari a 4.8 GHz e 8 thread, 12 MB di Intel Smart Cache e un TDP massimo di 37 W, a cui si affianca la nuova iGPU Intel Arc 140V con accesso a 16 GB di RAM condivisa, pieno supporto al ray tracing ed a tutte le funzionalità di upscaling e frame generation targate Intel XeSS.

La NPU Intel Ai Boost in grado sviluppare fino a 47 TOPS (Int8), che influisce anche sulla nomenclatura completa dell'handheld, garantisce infine la certificazione PC Copilot+ e l'accesso a tutte le funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Windows 11. Il fronte memorie è occupato da 32 GB di RAM LPDDR5x da 8533 MHz e dallo storage SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB su un singolo slot M.2 2230.

La connettività è garantita da due porte Thundrbolt 4 con supporto DisplayPort e Power Delivery 3.0 che consentono una ricarica da 45W a 65W in modalità sospensione e da 15W a 65W in modalità ibernazione, oltre alla possibilità di collegare un display esterno o una GPU dedicata. Il lettore di schede MicroSD contribuisce ad espandere lo spazio disponibile mentre l'ingresso audio jack da 3.5 mm permette l'utilizzo di cuffie e microfoni esterni. Non mancano il Wi-Fi 7 con supporto alle connessioni 6 GHz e il Bluetooth 5.4.

Infine, la batteria da 80 Wh, abbinata all'efficienza del SoC, consente al dispositivo di raggiungere livelli di autonomia difficilmente eguagliabili dai diretti concorrenti (torneremo sul punto più avanti). Dal punto di vista delle componenti insomma, MSI Claw 8 AI+ A2VM non si risparmia e mette in campo una delle migliori dotazioni disponibili per il gaming mobile. Scheda tecnica MSI Claw 8 AI+ A2VM System on Chip: Intel Core Ultra 7 258V con 8 core e 8 Thread @4.8 GHz, architettura Lunar Lake e TDP 8 - 37 Watt

Intel Core Ultra 7 258V con 8 core e 8 Thread @4.8 GHz, architettura Lunar Lake e TDP 8 - 37 Watt GPU: Intel Arc 140V fino a 16 GB di RAM con 8 Xe-core e 8 unità RT, @1.95 GHz,

Intel Arc 140V fino a 16 GB di RAM con 8 Xe-core e 8 unità RT, @1.95 GHz, Display: 8 pollici IPS touch Risoluzione Full HD (1920 x 1200) Refresh rate 120 Hz con VRR Luminosità 500 nits Copertura colore sRGB del 100%

Memoria: 32 GB LPDDR5X @ 8533 MHz

32 GB LPDDR5X @ 8533 MHz Storage: 1 TB M.2 NVMe 2230 PCIe 4.0 + Slot Micro SD

1 TB M.2 NVMe 2230 PCIe 4.0 + Slot Micro SD Audio: 2x altoparlanti da 2 Watt con supporto Hi-Res

2x altoparlanti da 2 Watt con supporto Hi-Res Connettività: Intel Wi-Fi 7 BE201 + Bluetooth v5.4

Intel Wi-Fi 7 BE201 + Bluetooth v5.4 Porte: 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.0) 1x mini jack da 3.5 mm

Batteria: 80 Wh con caricatore da 65 Watt

80 Wh con caricatore da 65 Watt Dimensioni: 299 x 126 x 24 mm

299 x 126 x 24 mm Peso: 795g

795g Prezzo: 1099€

Display Il pannello touchscreen di MSI Claw 8 AI+ A2VM si presenta con una generosa diagonale da 8 pollici, risoluzione Full HD da 1920 x 1200 pixel con rapporto 16:10, refresh rate fino a 120 Hz con supporto a VRR e un picco di luminosità che può arrivare a 500 nit. Manca, anche in questo caso, il supporto a HDR (chissà se Switch 2 riuscirà ad imporre un nuovo standard anche in questo segmento!). Il display da 8 pollici con risoluzione Full HD raggiunge picchi di luminosità di 500 nit Il display, che garantisce una copertura del 100% dello spettro sRGB, offre colori vibranti e un buon contrasto, al netto di una resa piuttosto naturale e bilanciata. L'ottimo livello di luminosità permette di utilizzare il dispositivo anche all'aperto e sotto la luce diretta del sole, oltre a consentire una buona scalabilità nel caso si voglia conservare la batteria.

In questo senso, manca purtroppo un sensore ambientale che permetta al dispositivo di regolarsi autonomamente e tuttavia, una volta trovato il giusto compromesso, non occorre tergiversare sulle slide dedicate. Basti pensare che, nel corso delle nostre prove, abbiamo tenuto i livelli di luminosità sempre al massimo, senza avere rimpianti sul fronte dell'autonomia. Sul versante della personalizzazione, il software proprietario non offre grandi margini di manovra e le eventuali calibrazioni vengono demandate ai driver Intel e Windows 11, con tutti i limiti del caso.

Utilizzando la versione desktop di MSI Center è comunque possibile accedere ai vari profili colore presenti. Nel complesso e senza fare miracoli, Claw 8 porta in dote un ottimo display, spazioso, reattivo e luminoso in ogni contesto.

Audio Il sistema di MSI Claw 8 AI+ A2VM è composto da due speaker da 2W posizionati sulla parte frontale del dispositivo, sostenuti dall'audio Realtek integrato nel SoC Lunar Lake con supporto Hi-Res.

MSI Claw 8 AI+ può contare su due speaker da 2W La resa sonora è piuttosto buona e senza brillare particolarmente riesce a garantire una risposta decente su tutte le frequenze, considerando la dimensione dei woofer. Ottimo anche il volume, aiutato da un sistema di raffreddamento silenzioso che favorisce l'ascolto. Sebbene il comparto audio non sia certo uno dei punti di forza del nuovo handheld targato MSI, Claw 8 offre un coinvolgimento sonoro più che sufficiente anche senza l'ausilio di un headset dedicato.

Design Le caratteristiche positive che abbiamo elencato fino a questo momento si ripercuotono inevitabilmente sul design di MSI Claw 8 AI+ A2VM, in particolare per quanto riguarda le dimensioni: il nuovo dispositivo portatile misura infatti 299 x 126 x 24 mm con un peso complessivo di 795 grammi, superando la più longilinea ROG Ally (anche nella versione X) e avvicinandosi, almeno per superficie, alla prima Legion GO. Gli stick analogici di MSI Claw 8 AI+ supportano la tecnologia con effetto Hall La distribuzione dei pesi gioca però a favore dell'handheld del dragone, che non risulta particolarmente ostile e rimane comodo anche dopo sessioni molto lunghe. Dal punto di vista estetico, MSI Claw 8 AI+ A2VM mantiene il linguaggio di design del modello precedente, ma con significativi miglioramenti in termini di ergonomia. Il dispositivo si presenta con una scocca in plastica di buona fattura, caratterizzata da linee tipiche della gamma gaming di MSI ma con una particolare colorazione quasi "beige" che non spicca per brillantezza.

La disposizione dei controlli è stata rivista per migliorare l'ergonomia durante le sessioni di gioco prolungate. Gli stick analogici, ora dotati di tecnologia con effetto Hall che promette maggiore precisione e durabilità, sono posizionati in modo asimmetrico seguendo lo standard dei controller Xbox. I grilletti analogici offrono una corsa più lunga e una resistenza calibrata, mentre i pulsanti dorsali sono stati ridisegnati per essere più facilmente raggiungibili. "Pad alla mano" i passi in avanti rispetto al modello originale sono evidenti e i controlli in-game risultano comodi e precisi. Le ampie ventole di raffreddamento di MSI Claw 8 AI+ sono posizionate nella parte posteriore del dispositivo L'illuminazione RGB compatibile con Mystic Light è ridotta ai LED che circondano i grilletti e alla pulsantiera sul lato destro, mentre croce direzionale e i tasti funzionalità, disposti ai lati del display, ne sono sprovvisti. MSI Center M consente di personalizzare l'illuminazione seguendo diversi preset: personalmente abbiamo trovato molto comodo quello che indica la modalità operativa del sistema di controllo, rosso per l'app proprietaria, verde in modalità desktop e blu in modalità gamepad. Completano il quadro il tasto di accensione con rilevatore dell'impronta digitale posto nella parte superiore sinistra e le porte USB-C disposte subito dopo. Ottima la disposizione interna del sistema di raffreddamento Cooler Boost HyperFlow a doppia ventola, entrambi visibili nella parte posteriore e opportunamente protette da una griglia, con il flusso d'aria che dalla parte posteriore viene spinto verso la zona superiore del dispositivo, dopo aver opportunamente raffreddato le componenti più calde.

Migliorano anche la qualità costruttiva e la solidità del prodotto, che però rimangono ancora un gradino sotto a quelle delle concorrenti. In generale però, MSI Claw 8 AI+ A2VM è un prodotto più maturo rispetto alla prima iterazione e segna un deciso miglioramento da tutti i punti di vista.

Condizioni di test Per mettere alla prova MSI Claw 8 AI+ A2VM abbiamo utilizzato il consueto mix di benchmark sintetici e di giochi che accompagnano molte delle nostre recensioni, concentrandoci sulle prestazioni gaming.

Porte Thundebolt 4, lettore di schede Micro SD e lettore di impronte sono posti nella parte superiore di MSI Claw 8 AI+ Dopo aver aggiornato il dispositivo con l'ultimo firmware disponibile (2.11) e con i più recenti Intel Driver Graphics (32.01.101.6737), abbiamo scelto di impostare manualmente i profili energetici messi a disposizione dal software proprietario, bypassando le impostazioni di Windows 11. Al contrario degli altri handheld, Claw 8 prevede tre impostazioni di base. La prima, MSI AI Engine, lascia all'intelligenza artificiale il compito di bilanciare la potenza in base agli scenari di utilizzo: in questo contesto il dispositivo lavora mediamente a 17W, arrivando fino a 30W in caso di necessità e riducendo l'erogazione a 8W quando possibile. La seconda, Resistenza, assesta l'erogazione sui 10W, aumentando fino a 17W in caso di necessità. L'ultima possibilità prevede l'impostazione manuale: selezionando questo profilo è possibile decidere tre livelli di erogazione, a 8W, 17W e 30W stabili, permettendo all'utente di personalizzare anche la curva delle ventole. Abbiamo eseguito i test in questa ultima modalità, su tutte le soglie energetiche, per avere un riferimento quanto più coerente rispetto alle concorrenti e per delineare l'autonomia media del dispositivo, confrontandoli poi con la gestione di MSI AI Engine che, possiamo anticipare, è sostanzialmente identica a quella del profilo manuale a 17W. In ogni caso abbiamo lasciato la luminosità al 100% con refresh rate fisso a 120 Hz. In ultimo, è importante specificare che MSI Claw 8 AI+ non prevede un profilo "Turbo" quando connessa all'alimentatore: una volta impostato a 30W, il dispositivo eroga la stessa potenza in modalità wired e wireless.

Benchmark Sintetici Le prestazioni di MSI Claw 8 AI+ A2VM non lasciano spazio a interpretazioni: il SoC Lunar Lake di Intel si comporta bene a partire dalle prove sintetiche, sia sul fronte della CPU che su quello della GPU, mettendo in campo un'efficienza che supera in scioltezza tutta la concorrenza. Al massimo delle proprie possibilità - con profilo a 30W - il processore Intel Core Ultra 7 258V, messo alle strette da Cinebench 2024, totalizza 600 punti in multi-thread e 122 punti in single-thread. A fronte di 8 thread in meno rispetto al Ryzen Z1 Extreme di AMD, le prestazioni della CPU del team blu sono degne di nota e caratterizzano la vocazione "gaming" del chip che si distingue in single-core con numeri superiori di oltre il 20% rispetto a ROG Ally X. Sul fronte della GPU la valutazione è persino più rosea, come dimostrano i numeri di 3DMark. Utilizzando come riferimento il profilo a 17W, Intel Arc 140V ottiene 15973 in Solar Bay, 3380 in Steel Nomad Light, 27116 in Night Raid e 3884 in Time Spy. Il supporto al ray tracing di Claw 8 si fa sentire, tanto che nella prova specifica di Solar Bay l'handheld di MSI supera di oltre il 35% ROG Ally X, tutto a parità di wattaggio. Anche nella più tradizionale prova di Time Spy il divario rispetto al dispositivo di ASUS è di oltre il 28%, rimarcando ancora una volta la bontà del chip blu. Lo scarto si mantiene costante anche sul limite dei 30W, con la differenza che per raggiungere questo wattaggio, ROG Ally X necessità dell'alimentazione collegata. Nel segmento degli handheld, il ricorso alle tecnologie di upscaling è fondamentale. Seppure i test messi a disposizione da 3DMark utilizzino ancora la prima versione di XeSS, i numeri mettono in mostra la funzionalità dell'algoritmo: dal risultato nativo di 15.35 FPS si passa infatti ai 27.79 FPS con preset bilanciato, con uno scarto dell'81% che diventa centrale nel gaming reale. I benchmark sullo storage di MSI Claw 8 AI+ Buona, infine, la velocità dell'SSD con 3367 MB/s in lettura e 2874 MB/s in scrittura, risultando più lento di ROG Ally X solo sul fronte della lettura.

Insomma, i benchmark sintetici pongono MSI Claw 8 AI+ A2VM sul gradino più alto del podio, con risultati che, come vedremo a breve, hanno un seguito anche nelle situazioni di gioco reali.

Gaming Sul fronte del gaming puro, MSI Claw 8 AI+ A2VM è stata una vera e propria sorpresa: l'esperienza con l'handheld del dragone si è rivelata come una delle migliori del segmento, sia per quanto riguarda le prestazioni pure, sia per l'autonomia dimostrata che, a parità di performance, non ha euguali. Certo, permangono i dubbi sull'ottimizzazione dei driver Intel e sui giochi in generale, ma considerando il nostro pool di titoli non abbiamo riscontrato problemi di sorta.

Come sempre Cyberpunk 2077 ci permette di avere una panoramica piuttosto completa sulle capacità di questo nuovo handheld, anche grazie al supporto delle più recenti tecnologie XeSS, compresa la frame generation. Con risoluzione 1920 x 1200 e preset Steam Deck con XeSS bilanciato, Claw 8 raggiunge 44 FPS a 30W e 33 FPS a 17W (stesso risultato con la gestione di MSI AI Engine), ponendosi praticamente alla pari di ROG Ally X e superando nettamente Lenovo Legion GO S, tutto a parità di potenza. Alla risoluzione di 720p la nuova arrivata di MSI allarga le distanze, facendo sentire la spinta aggiuntiva data dal SoC Intel, con prestazioni che superano la concorrente di ASUS di quasi il 12%. L'esperienza con il kolossal sci-fi dello studio polacco risulta insomma piacevole ed è probabilmente la migliore che si possa ottenere con questa tipologia di dispositivi. Questa tendenza si riflette anche negli altri giochi scelti come campione, con risultati che - in alcuni casi - permettono di alzare il livello della qualità dal preset "base" a cui siamo abituati quando si parla di gaming mobile. Con F1 2024, per esempio, a risoluzione Full HD, preset basso e XeSS bilanciato, la soglia psicologica dei 60 FPS viene ampiamente superata per arrivare ai 97 FPS a 30W e 77 FPS a 17W.

Returnal in FHD con preset basso e preset bilanciato tocca i 60 FPS a 30W e i 53 FPS a 17W, mentre Shadows of the Tomb Raider, sempre FHD con preset basso, sembra persino non risentire del cambio di potenza, offrendo 60 FPS a 30W e 57 FPS a 17W. Abbiamo spinto le possibilità dell'handheld al limite con Assassin's Creed Shadows, un titolo che può mettere in difficoltà anche i sistemi desktop più recenti. Con risoluzione 1920 x 1200, preset basso, ray tracing limitato al rifugio, XeSS equilibrato e FG attivo, Claw 8 ha restituito 44 FPS a 30W e 33 FPS a 17W, rendendo di fatto possibile giocare le ultime avventure degli assassini anche in mobilità. MSI Claw 8 AI+ A2VM è quindi un handheld potente e reso completo dal buon lavoro fatto da Intel sul fronte delle tecnologie. Rimane ancora da fare lato driver: la sensazione è che laddove Claw 8 non primeggia, la responsabilità sia più in carico all'ottimizzazione che all'hardware di per sé.

Le capacità reali del dispositivo non possono però prescindere dall'autonomia. Proprio in questo senso, la nuova Claw 8 stupisce maggiormente, mettendo in campo un'efficienza ai vertici del segmento.

Autonomia Lo abbiamo più volte sottolineato nel corso della recensione: la combinazione tra l'efficienza del SoC Intel e le generose dimensioni della batteria da 80 Wh su sei celle, consentono a MSI Claw 8 AI+ A2VM di raggiungere i migliori livelli di autonomia dell'intero segmento, soprattutto quando viene scatenata tutta la potenza di cui è capace. Tasti, bumper, trigger e levette sono di buona qualità e offrono un ottimo feedback Impostando il profilo energetico a 30W, il test specifico di PCMark 10 ha fatto segnare segnare ben 138 minuti di autonomia, contro i 127 minuti ottenuti da ROG Ally a 27W. Da sola però, la prova sintetica non è significativa.

Nelle sessioni reali la distanza rispetto alle concorrenti diventa ancora più tangibile: con profilo a 30W siamo riusciti a giocare continuativamente a Cyberpunk 2077 per 144 minuti e utilizzando il profilo MSI AI Engine (che lavora dinamicamente, con un target di 17W), abbiamo superato le 3 ore, arrivando a 190 minuti circa, ovvero ai livelli di Steam Deck OLED, ma con prestazioni enormemente superiori. Con giochi meno energivori è possibile arrivare a 180 minuti anche mantenendo la potenza fissa a 30W, con picchi di 240 minuti a 17W. Per l'utilizzo desktop intenso, tra navigazione, visione di contenuti e pacchetto Office, il dispositivo è rimasto operativo per oltre 9 ore, arrivando ai livelli medi di un buon laptop. Rispetto al primo modello, MSI Claw 8 AI+ compie un netto passo in avanti sul fronte della qualità costruttiva MSI Claw 8 AI+ A2VM quindi, è un dispositivo in grado di offrire un'esperienza mobile reale e senza dover obbligatoriamente scendere a compromessi con le prestazioni. Mai come in questa occasione infatti, il profilo energetico di riferimento è rimasto quello a 30W.

Temperature e rumorosità In virtù delle prestazioni offerte, MSI Claw 8 AI+ A2VM può raggiungere temperature di picco elevate, in particolare nelle sessioni più lunghe. Sotto stress infatti, il dispositivo supera stabilmente gli 80°C e arriva a toccare i 90°C. Ciononostante, il nuovo sistema di raffreddamento - che può contare su una doppia ventola, heatpipe e camera di vapore allargata - svolge un lavoro egregio, mantenendo costanti le performance da un lato e dissipando il calore verso l'alto. MSI Claw 8 AI+ offre tre diverse modalità di gestione della potenza In nessun caso quindi, le alte temperature si ripercuotono sullo chassis e le zone dedicata ai manubri e ai controlli rimangono temperati in ogni contesto. Allo stesso modo, il grande impegno delle ventole non genera una rumorosità eccessiva e, anzi, il dispositivo risulta incredibilmente silenzioso anche dopo un lungo utilizzo, senza intaccare la resa sonora.

Conclusioni Prezzo 1099 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 Con MSI Claw 8 AI+, l'azienda taiwanese è finalmente riuscita a consegnare un handheld degno di questo nome, capace non solo di competere con la concorrenza, ma addirittura di primeggiare su diversi fronti. Le prestazioni del SoC Intel Core Ultra 7 258V, soprattutto in single-core, sono di assoluto livello e l'efficienza del chip consente alla generosa batteria di mettere sul piatto la migliore autonomia del segmento. Tuttavia, sebbene MSI abbia fatto passi da gigante anche sul fronte della costruzione, la qualità generale risulta ancora un gradino sotto rispetto a quella offerta dalla concorrenza. Inoltre, Claw 8 porta in dote un peso generoso, anche se ben distribuito, e misure altrettanto importanti. I veri punti critici però, non riguardano l'hardware. A preoccupare infatti è il supporto futuro: con una versione basata sull'APU di AMD in uscita, cosa ne sarà dei prodotti che ospitano i chip Intel. E poi c'è la questione prezzo: MSI Claw 8 AI+ costa 1099€, ben 200 euro in più di ROG Ally X, l'unico dispositivo che per caratteristiche e prestazioni può essere considerato un concorrente diretto. Al di là della bontà intrinseca, consigliare un prodotto tanto costoso, in un segmento che comunque costringe a più di un compromesso, è davvero difficile.