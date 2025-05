MSI presenta Claw A8 con AMD Ryzen Z2 e Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition: due versioni speciali del PC handheld

Claw A8: AMD per chi cerca equilibrio tra prestazioni e mobilità

La Claw A8 è pensata per chi vuole un'esperienza di gioco fluida e reattiva in un formato compatto, grazie all'adozione del processore Ryzen Z2 Extreme e della grafica integrata AMD Radeon. Il display da 8 pollici in risoluzione FHD+ con refresh rate a 120 Hz è ideale per i gamer che vogliono il massimo anche in movimento, è supportato da una batteria da 80 Wh ed ha un peso di circa 765 grammi. La dotazione hardware include fino a 24 GB di RAM LPDDR5, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, oltre ad un comparto porte versatile con USB4, Thunderbolt 4 e microSD. Il tutto racchiuso in uno chassis elegante e moderno, progettato per garantire comfort durante le lunghe sessioni di gioco.