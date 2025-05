MSI svela i nuovi laptop al Computex 2025: lusso, intelligenza artificiale e design artigianale

MSI ha scelto il palcoscenico del Computex 2025 per presentare una collezione di laptop che va ben oltre il semplice aggiornamento tecnico. L'azienda taiwanese ha saputo mescolare in modo sorprendente prestazioni di altissimo livello, estetica raffinata e intelligenza artificiale, offrendo prodotti che colpiscono tanto per la loro potenza quanto per il design. Al centro dell'attenzione, modelli in edizione limitata frutto di collaborazioni con marchi di prestigio come Mercedes-AMG Motorsport e con realtà artistiche giapponesi. Accanto a queste versioni speciali, spiccano anche i primi laptop dotati delle nuove GPU NVIDIA RTX serie 5000, pensati per sfruttare al massimo le potenzialità dell'AI.