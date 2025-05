MSI presenta i nuovi monitor QD-OLED con AI: 500 Hz e sensori intelligenti per il gaming estremo

Al Computex 2025, MSI ha presentato una nuova generazione di monitor pensati per i gamer più esigenti, combinando tecnologie all'avanguardia come pannelli QD-OLED di terza generazione e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. I modelli in evidenza, MPG 271QR QD-OLED X50 e MAG 272QP QD-OLED X50, segnano un'evoluzione nella categoria, sia per le specifiche tecniche da primato sia per la capacità di adattarsi all'utente grazie a sensori intelligenti. L'introduzione del sistema AI Navigator semplifica la configurazione, mentre AI Care permette ai monitor di autoregolarsi in base alla presenza dell'utente, aumentando la longevità del pannello e riducendo il consumo energetico.

MSI alza così l'asticella per tutta l'industria.

MPG 271QR: il primo QD-OLED 2K a 500 Hz con intelligenza artificiale Il modello di punta della nuova linea è l'MPG 271QR QD-OLED X50, un monitor da 27 pollici che combina una risoluzione 2K (WQHD 2560 x 1440) con un impressionante refresh rate da 500 Hz. Pensato per i gamer competitivi, integra il pannello Samsung QD-OLED di terza generazione, capace di offrire un tempo di risposta di appena 0,03 ms GTG e colori intensi, con neri profondi e contrasto elevatissimo. Le certificazioni VESA ClearMR 21000 e DisplayHDR True Black 500 testimoniano la qualità visiva del prodotto, mentre il design curato e le funzionalità smart lo rendono ideale per chi vuole una postazione al passo coi tempi, anche in ottica AI. MPG 271QR QD-OLED X50

MAG 272QP: la scelta ideale per gli eSport ad alta velocità Il secondo modello presentato, MAG 272QP QD-OLED X50, condivide molte delle specifiche del fratello maggiore, ma si rivolge più direttamente al mondo degli eSport. Con la stessa combinazione di risoluzione WQHD, refresh rate a 500 Hz e tempo di risposta ultra ridotto, punta su una resa cromatica perfetta grazie alla copertura del 99% DCI-P3. Anche qui troviamo il supporto ClearMR 21000 e DisplayHDR True Black 500, ma con un focus ancora maggiore sulla precisione visiva e la bassa latenza. È il monitor pensato per chi partecipa a tornei competitivi, dove ogni dettaglio visivo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. MAG 272QP QD-OLED X50