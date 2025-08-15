Il governo inglese chiede di cancellare le vecchie foto del vostro gatto per risparmiare acqua

Il governo britannico ha invitato i cittadini a cancellare vecchie email e vecchie fotografie per aiutare a conservare l'acqua, a seguito dell'annuncio di una carenza idrica definita "di rilevanza nazionale", per cui sono state pubblicate delle nuove linee guida. Queste affermano che "la situazione attuale di carenza idrica in Inghilterra è ora classificata come un 'incidente di rilevanza nazionale'." Ci sono ben cinque aree del paese ufficialmente in stato di siccità , con altre sei che vivono una prolungata situazione di scarsità d'acqua, dovuta a sei mesi di piogge scarse o nulle. Secondo il rapporto, i livelli di fiumi e bacini idrici continuano a calare, e agosto non sembra destinato a essere più piovoso.

Richiesta assurda?

Da qui arriva la richiesta ai cittadini di risparmiare acqua, con la diffusione di consigli su come ridurre il consumo: raccogliere l'acqua piovana, riparare perdite nei WC, riutilizzare le acque grigie per annaffiare le piante, ridurre la durata delle docce e non irrigare il prato, oltre a cancellare "vecchie email e foto, poiché i data center richiedono enormi quantità d'acqua per raffreddare i loro sistemi."

CPU e GPU consumano molta più energia degli archivi di dati

Alcuni osservatori hanno però fatto notare l'ipocrisia di tale richiesta, visti gli investimenti del governo britannico per aumentare l'uso e la diffusione delle intelligenze artificiali generative, che notoriamente consumano una grande quantità d'energia. Inoltre, per gli esperti si tratta di un consiglio poco sensato, perché se è vero che i data center consumano molta acqua attraverso il raffreddamento evaporativo (dove usato), lo è anche il fatto che la maggior parte del consumo energetico deriva dalle attività di CPU e GPU, non dall'archiviazione di foto ed email. Una volta salvati, i dati generano pochissimo calore: i dispositivi di archiviazione vengono spesso messi in modalità di consumo basso o nullo e attivati solo quando necessario.

Insomma, i singoli individui con le foto dei loro gattini hanno un impatto irrilevante sul consumo idrico dei data center, lì dove il problema è da ricercarsi maggiormente nelle intelligenze artificiali e in altre tecnologie ad alto consumo, che stimolano continuamente CPU e GPU. Paradossalmente, inoltre, cercare e cancellare manualmente vecchi dati dai propri archivi online potrebbe richiedere più energia (e quindi acqua) rispetto a lasciarli semplicemente memorizzati, rendendo l'operazione controproducente.

Inoltre, se i dati che si cancellano per cercare di risparmiare acqua sono archiviati in un data center situato fuori dal Regno Unito, si finirà in realtà per fa "risparmiare" acqua a un altro Paese. Ergo, pensateci bene prima di eliminare i vostri archivi di file sui servizi cloud.