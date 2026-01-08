A causa del rincaro dei prezzi di DDR5, AMD conferma il rilancio della piattaforma AM4

Negli ultimi mesi si erano già diffuse indiscrezioni su un aumento della produzione di schede madri AM4, ma AMD ha chiarito che questo non sarebbe sufficiente senza un adeguato rifornimento di processori compatibili . Per questo motivo l'azienda sta facendo "tutto il possibile" per riportare sul mercato e incrementare la disponibilità di CPU Ryzen AM4 .

Con l'aumento vertiginoso dei prezzi delle piattaforme basate su DDR5, AMD ha deciso di guardare al passato per rispondere alle esigenze del presente. La conferma arriva direttamente da David McAfee, Ryzen Chief di AMD , che in una recente intervista a Tom's Hardware ha annunciato il ritorno dell'ecosistema AM4 , una piattaforma storica che quest'anno compie ben nove anni.

I prezzi di DDR5 sono (quasi) insostenibili anche per AMD

Le piattaforme più recenti, come AM5 di AMD o LGA 1851 di Intel, richiedono l'uso di DDR5, i cui prezzi sono in forte crescita. In questo contesto, i sistemi basati su DDR4 rappresentano una soluzione più accessibile e realistica per molti utenti. Non sorprende quindi che le CPU AM4 stiano vivendo una nuova popolarità: secondo recenti dati di vendita, i Ryzen 5000 dominano le classifiche su rivenditori come Amazon in Nord America ed Europa.

In Germania, ad esempio, il Ryzen 7 5800X è risultato il processore più venduto, e circa il 40% delle CPU AMD vendute appartiene ancora alla piattaforma AM4. Anche modelli più datati, come il Ryzen 5 3600 basato su architettura Zen 2, sono rientrati nelle top 10 di diversi store, segno di una domanda solida e trasversale. Tuttavia, resta una nota dolente: l'assenza delle CPU Ryzen 5000X3D.