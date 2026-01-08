Il gioco gratis di Epic Games Store dell'8 gennaio è uno strategico apprezzatissimo dai giocatori

Dopo il ricco periodo natalizio torniamo ai ritmi standard per Epic Games Store , che anche questo giovedì propone il suo regalo tornato a cadenza settimanale: il gioco gratis dell'8 gennaio è stato svelato ed è disponibile e si tratta di Bloons TD 6, uno strategico forse non molto noto ma apprezzatissimo dai giocatori.

Strategico tower defense

Sviluppato da Ninja Kiwi, diventati praticamente degli specialisti nel genere, Bloons TD 6 è uno strategico in stile tower defense caratterizzato da una grafica alquanto cartoonesca e uno stile molto faceto, ma in grado di mettere in scena una sfida notevolmente impegnativa.

La copertina di Bloons TD 6

I protagonisti del gioco sono varie scimmie armate fino ai denti e caratterizzate da varie abilità e armi da utilizzare, che consentono vari stili di combattimento e approcci strategici diversi, all'interno di varie modalità di gioco.

Quella principale è il multiplayer cooperativo a quattro giocatori, che garantisce un notevole caos ragionato sullo schermo, all'interno di oltre 70 mappe diverse e con vari obiettivi da portare a termine.

Uno degli elementi di maggior rilievo di Bloons TD 6 è il costante supporto assicurato dagli sviluppatori, che continuano ad arricchire ed espandere il gioco applicando ulteriori contenuti su base regolare di mese in mese.