Il gioco gratis di Epic Games Store dell'8 gennaio è uno strategico apprezzatissimo dai giocatori

Dopo il ricco periodo natalizio torniamo ai ritmi standard per Epic Games Store, che anche questo giovedì propone il suo regalo tornato a cadenza settimanale: il gioco gratis dell'8 gennaio è stato svelato ed è disponibile e si tratta di Bloons TD 6, uno strategico forse non molto noto ma apprezzatissimo dai giocatori.
Potete scaricare il gioco a questo indirizzo: effettuando il login con le vostre credenziali di Epic Games Store, riscattandolo gratuitamente e questo entrerà a far parte della vostra libreria, rimanendo disponibile anche dopo il periodo di promozione, purché la procedura venga effettuata entro questi sette giorni.
Bloons TD 6 rimarrà disponibile gratuitamente fino alle ore 16:59 del 15 gennaio, quando verrà sostituito poi dal prossimo regalo di Epic Games Store, che però non è ancora stato svelato.
Strategico tower defense
Sviluppato da Ninja Kiwi, diventati praticamente degli specialisti nel genere, Bloons TD 6 è uno strategico in stile tower defense caratterizzato da una grafica alquanto cartoonesca e uno stile molto faceto, ma in grado di mettere in scena una sfida notevolmente impegnativa.
I protagonisti del gioco sono varie scimmie armate fino ai denti e caratterizzate da varie abilità e armi da utilizzare, che consentono vari stili di combattimento e approcci strategici diversi, all'interno di varie modalità di gioco.
Quella principale è il multiplayer cooperativo a quattro giocatori, che garantisce un notevole caos ragionato sullo schermo, all'interno di oltre 70 mappe diverse e con vari obiettivi da portare a termine.
Uno degli elementi di maggior rilievo di Bloons TD 6 è il costante supporto assicurato dagli sviluppatori, che continuano ad arricchire ed espandere il gioco applicando ulteriori contenuti su base regolare di mese in mese.