Epic Games Store svela i giochi del 26 febbraio e rende disponibili quelli di oggi

Epic Games Store ha reso disponibili i giochi di oggi, 19 febbraio, e ha svelato i titoli che avremo modo di richiedere a partire dal 26 febbraio. In entrambi i casi avrete 7 giorni per aggiungerli alla vostra libreria, con il link alla fine della notizia.
Per quanto riguarda i giochi disponibili da oggi, già noti dalla scorsa settimana, sono la visual novel narrativa Return to Ash - che ci inserisce in una storia tra vita e morte, in una stanza d'ospedale - e STALCRAFT: X Starter Edition, che dà accesso a 7 giorni di abbonamento Premium per il MMOFPS free to play, oltre che ad armi, armature, artefatti ed elementi estetici.
I giochi dell'Epic Games Store del 26 febbraio
I giochi della prossima settimana sono:
- Boxes: Lost Fragments
- My Night Job
Boxes: Lost Fragments è un gioco nel quale dobbiamo risolvere una serie di scatole rompicapo: si tratta di un puzzle game indie pubblicato su Steam nel febbraio 2024 e ben accolto dal pubblico, con una media dell'89% su oltre 4800 recensioni.
My Night Job è invece un gioco d'azione a scorrimento laterale dallo stile retro, ispirato agli horror degli anni 80. Possiamo usare oltre 60 armi per fare a pezzi i nostri nemici e avanzare nei livelli.
Ecco infine il link per trovare i giochi gratis accessibili in questo momento.