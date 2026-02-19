0

Epic Games Store svela i giochi del 26 febbraio e rende disponibili quelli di oggi

Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti e svelato quali sono quelli che potremo goderci a partire dal 26 febbraio. Ecco il link per scaricarli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/02/2026
Una scatola rompicato di Boxes: Lost Fragments

Epic Games Store ha reso disponibili i giochi di oggi, 19 febbraio, e ha svelato i titoli che avremo modo di richiedere a partire dal 26 febbraio. In entrambi i casi avrete 7 giorni per aggiungerli alla vostra libreria, con il link alla fine della notizia.

Per quanto riguarda i giochi disponibili da oggi, già noti dalla scorsa settimana, sono la visual novel narrativa Return to Ash - che ci inserisce in una storia tra vita e morte, in una stanza d'ospedale - e STALCRAFT: X Starter Edition, che dà accesso a 7 giorni di abbonamento Premium per il MMOFPS free to play, oltre che ad armi, armature, artefatti ed elementi estetici.

I giochi dell'Epic Games Store del 26 febbraio

I giochi della prossima settimana sono:

  • Boxes: Lost Fragments
  • My Night Job

Boxes: Lost Fragments è un gioco nel quale dobbiamo risolvere una serie di scatole rompicapo: si tratta di un puzzle game indie pubblicato su Steam nel febbraio 2024 e ben accolto dal pubblico, con una media dell'89% su oltre 4800 recensioni.

My Night Job è invece un gioco d'azione a scorrimento laterale dallo stile retro, ispirato agli horror degli anni 80. Possiamo usare oltre 60 armi per fare a pezzi i nostri nemici e avanzare nei livelli.

Ecco infine il link per trovare i giochi gratis accessibili in questo momento.

#Giochi Gratis #Epic Games Store
