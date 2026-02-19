Epic Games Store svela i giochi del 26 febbraio e rende disponibili quelli di oggi

Epic Games Store ha reso disponibili i giochi di oggi, 19 febbraio, e ha svelato i titoli che avremo modo di richiedere a partire dal 26 febbraio. In entrambi i casi avrete 7 giorni per aggiungerli alla vostra libreria, con il link alla fine della notizia.

Per quanto riguarda i giochi disponibili da oggi, già noti dalla scorsa settimana, sono la visual novel narrativa Return to Ash - che ci inserisce in una storia tra vita e morte, in una stanza d'ospedale - e STALCRAFT: X Starter Edition, che dà accesso a 7 giorni di abbonamento Premium per il MMOFPS free to play, oltre che ad armi, armature, artefatti ed elementi estetici.