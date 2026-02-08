Il team di Horses dice che oramai Epic Games si rifiuta di rispondergli sulla questione del ban

Come la maggior parte di voi ricorderanno, negli ultimi mesi Santa Ragione, team italiano di Mediterranea Inferno, ha dovuto lottare per riuscire a trovare una piattaforma sulla quale vendere il suo più recente gioco: Horses . L'opera non è stata accettata da Valve né da Epic Games e ha trovato una casa su GOG.

Cosa ha detto Santa Ragione su Horses ed Epic Games Store

In una intervista con Game File, l'Epic Games Store General Manager Steve Allison ha affermato che la sua compagnia ama Santa Ragione ma ha anche aggiunto che una classificazione "Solo per adulti" impedisce la pubblicazione del videogioco.

Santa Ragione non ha preso bene il commento e ha risposto su BlueSky scrivendo: "Epic ha rilasciato dichiarazioni palesemente errate sui contenuti del gioco, ha rifiutato di fornire dettagli a sostegno delle proprie affermazioni e non ha condiviso il certificato IARC AO che sostiene di avere, il quale normalmente include un link affinché lo sviluppatore possa presentare ricorso. Non 'amano lo studio', ci hanno effettivamente ghostato."

Santa Ragione afferma che la classificazione IARC ottenuta da Horses è PEGI 18 e non "Solo per adulti" e quindi non c'è motivo per non pubblicare il videogioco. Se volete scoprire di più riguardo ai contenuti del gioco, potete leggere la nostra recensione.