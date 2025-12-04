Il gioco italiano Horses, bandito da Steam ed Epic, è il più venduto su GOG

Horses, il gioco del team italiano Santa Ragione, è al centro dell'attenzione a livello mondiale in questi giorni a causa del ban di Steam ed Epic Games Store, che hanno bloccato la pubblicazione del videogioco. Anche Humble Bundle lo aveva temporaneamente bloccato, per poi decidere che invece poteva essere distribuito.
L'unica piattaforma che non ha creato veri problemi a Horses è GOG, di CD Projekt. Forse anche per questo, il gioco è diventato subito il più venduto sulla piattaforma.
Il messaggio di Santa Ragione
Come segnalato dall'account BlueSky di Santa Ragione, Horses è "attualmente il più venduto su GOG". Il post del team di sviluppo è di ieri, ma anche al momento della scrittura possiamo confermare che il videogioco è al primo posto.
GOG non pubblica spesso nuovi giochi e certamente non i più famosi, quindi questo risultato non significa necessariamente che Santa Ragione abbia piazzato un numero di copie enorme, ma comunque è un buon risultato in una situazione alquanto complessa per la compagnia italiana.
Il basso prezzo di Horses e il rumore che ha causato in questo periodo l'avranno aiutato a raggiungere un pubblico internazionale che non si fa intimidire da tematiche forti, supponiamo. Voi che ne dite? Lo comprerete o forse l'avete già fatto?
Vi lasciamo infine al nostro speciale che vi racconta la storia del ban di Horses.