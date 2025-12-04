Il gioco italiano Horses, bandito da Steam ed Epic, è il più venduto su GOG

Horses, il gioco del team italiano Santa Ragione, è al centro dell'attenzione a livello mondiale in questi giorni a causa del ban di Steam ed Epic Games Store, che hanno bloccato la pubblicazione del videogioco. Anche Humble Bundle lo aveva temporaneamente bloccato, per poi decidere che invece poteva essere distribuito.

L'unica piattaforma che non ha creato veri problemi a Horses è GOG, di CD Projekt. Forse anche per questo, il gioco è diventato subito il più venduto sulla piattaforma.