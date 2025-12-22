Un segreto sugli ascensori di Cyberpunk 2077 è stato infine svelato da CD Projekt RED

In verità, a quanto pare, in Cyberpunk 2077 non è così , e questi elementi non hanno la funzione di mascherare un caricamento in background, perché il gioco non ha bisogno di effettuare tale operazione.

Tra i tanti elementi che hanno catturato l'interesse all'interno della colossale Night City che fa da scenario a Cyberpunk 2077 , c'è un segreto riguardante gli ascensori che è stato infine svelato solo di recente da CD Projekt RED , o meglio una credenza popolare che ha resistito a lungo ed è stata infine smentita.

Un engine "miracoloso"

Il cinematic director di CD Projekt RED, Igor Sarzynski, ha spiegato che gli ascensori in Cyberpunk 2077 hanno solo la funzione di immergerci meglio nello scenario, in quanto risultano elementi sensati all'interno dell'ambientazione e si inseriscono nel ritmo di gioco.



Non hanno però alcuna altra funzione tecnica di copertura: "Pensate davvero che un gioco in cui possiamo attraversare l'intera città ed entrare in un grosso e complesso edificio senza alcun caricamento abbia poi bisogno di utilizzare il trucco dell'ascensore solo per poter caricare un piano specifico?" Ha chiesto Sarzynski, proponendo in effetti un'obiezione sensata.

"L'ascensore si trova lì solo perché ha senso", ha spiegato lo sviluppatore, "l'avremmo potuto fare trasparente se avessimo voluto. Questo engine è un miracolo, non accetterò calunnie al riguardo", ha affermato.

In effetti, al di là dei famosi e disastrosi problemi iniziali al lancio di Cyberpunk 2077, il RED Engine si è rivelato essere un motore dalle notevoli capacità, in grado di gestire un'ambientazione complessa come la grande Night City del gioco.

Tuttavia, per lo sviluppo di The Witcher 4, come abbiamo visto, il team è passato ad Unreal Engine 5.