Apple multata dall’Antitrust italiana: oltre 98 milioni di euro per abuso di posizione dominante sull’App Store

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione da 98,6 milioni di euro a Apple, accusata di abuso di posizione dominante nel mercato della distribuzione di app su iOS. Al centro del provvedimento c'è la controversa App Tracking Transparency (ATT), la policy introdotta nel 2021 che ha profondamente cambiato il modo in cui le app raccolgono dati per fini pubblicitari.

Secondo l'Antitrust, Apple avrebbe sfruttato il controllo totale sull'ecosistema iOS e sull'App Store per imporre regole unilaterali agli sviluppatori terzi, alterando le condizioni concorrenziali in un mercato in cui la società detiene una posizione di assoluta dominanza.