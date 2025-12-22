Il trailer ufficiale di The Odyssey ci riporta nel poema omerico

Adattamento dell'antico poema epico greco di Omero , The Odyssey racconta il pericoloso viaggio decennale di Ulisse, re di Itaca, nel tentativo di tornare dalla moglie e dal figlio dopo la fine della guerra di Troia. Il film di Christopher Nolan è stato annunciato per la prima volta nel dicembre 2024, con Matt Damon nei panni di Ulisse, Tom Holland in quelli del figlio Telemaco, e Anne Hathaway come Penelope.

È appena stato pubblicato il primo trailer completo di The Odyssey di Christopher Nolan . L'uscita del trailer arriva a pochi giorni di distanza dall'arrivo in sala, da parte di Universal, di un prologo di sei minuti del film, visibile esclusivamente acquistando un biglietto per una proiezione IMAX di Avatar: Fire and Ash .

Il trailer

Con una durata di poco inferiore ai due minuti, il trailer offre un ricco assaggio del film. Si apre con un'inquadratura di un cimitero sulla spiaggia. Vediamo Ulisse mentre pronuncia la frase: "Dopo anni di guerra, nulla poteva frapporsi tra i miei uomini e casa, nemmeno io", vediamo immagini di Ulisse che guida le sue truppe, scorci della sua patria Itaca e sua moglie e suo figlio in attesa del suo ritorno.

Vediamo quindi il Cavallo di Troia, l'inganno di Ulisse con cui gli achei hanno vinto la guerra. In seguito, Ulisse viene mostrato mentre entra in una caverna oscura, il cui ingresso viene immediatamente bloccato da un gigante, che nemmeno a dirlo sarà Polifemo.

Negli ultimi 30 secondi del trailer vengono anticipati il viaggio di Ulisse negli Inferi, una tempesta in mare e una scena in cui Penelope tiene il volto di Ulisse tra le mani e gli chiede di promettere che tornerà. Lui risponde: "E se non potessi?".

Da sottolineare che il trailer appare un grande successo, con più di 2.000.000 di visualizzazioni dopo circa due ore dalla pubblicazione.

The Odyssey di Christopher Nolan uscirà nelle sale il 17 luglio 2026.