L'aggregatore OpenCritic stila la classifica dei migliori giochi del 2025

Il sito aggregatore OpenCritic, specializzato nel raccogliere le recensioni da parte di vari siti registrati, ha stilato la classifica dei migliori giochi del 2025 in base alle valutazioni medie di questi, facendo così emergere una top 20 totale dell'anno in conclusione.
Al primo posto, se non altro, c'è un titolo che si ritrova nella strana situazione di avere il voto medio aggregato più alto di tutto ma che finora non ha raccolto molti riconoscimenti ufficiali, almeno rispetto a quello che sarebbe il suo valore riconosciuto dalla critica.
Si tratta infatti di Hades 2, nuovo capitolo della serie roguelike di Supergiant che ha ricevuto quest'anno il voto medio più alto in base all'aggregatore OpenCritic, ovvero un notevole 95.
La top 20 di OpenCritic
Andando in base al voto medio aggregato, Hades 2 risulta dunque essere il miglior gioco del 2025 in base a tali valutazioni, seguito da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch 2, che è però una riedizione di un gioco del 2023, mentre a seguire troviamo il solito Clair Obscur: Expedition 33 tanto per cambiare.
Il gioco di Sandfall si troverebbe dunque in seconda posizione se si considera specificamente i titoli usciti proprio nel 2025, ma in termini assoluti viene superato dal port del titolo Nintendo per Switch 2.
A seguire c'è un titolo che anche lui risulta alquanto trascurato dal discorso online, ma che dall'alto del suo ottimo 91 come voto medio si piazza ai vertici dell'anno, ovvero The Séance of Blake Manor.
Vediamo dunque la top 20:
- Hades II (95)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition (94)
- Clair Obscur: Expedition 33 (92)
- The Séance of Blake Manor (91)
- Donkey Kong Bananza (91)
- Hollow Knight: Silksong (91)
- Split Fiction (91)
- Trails in the Sky 1st Chapter (90)
- Simogo Legacy Collection (90)
- Death Stranding 2: On the Beach (90)
- Blue Prince (90)
- Monster Hunter Wilds (89)
- Keep Driving (89)
- Deltarune Chapters 3 & 4 (89)
- Sektori (89)
- Kingdom Come: Deliverance II (89)
- Battle Suit Aces (89)
- Shujinkou (89)
- Pipistrello and the Cursed Yoyo (88)
- The Talos Principle: Reawakened (88)
Insomma, una classifica che dimostra anche il valore assoluto di questo 2025, pieno di giochi veramente notevoli.