Non c'è pace per Horses, che è stato bandito anche dall'Humble Store

Con una mossa a sorpresa, dopo Steam ed Epic Games Store, anche Humble Store ha deciso di calare la mannaia su Horses , togliendolo dalla vendita . Da notare che, in questo caso, il gioco era già disponibile per l'acquisto. Quindi si è trattata di una decisione arrivata all'ultimo momento, per motivi ancora tutti da chiarire. Attualmente Horses rimane disponibile solo su GOG e su itch.io .

Un altro ban

Insomma, quella di Horses sembra sempre più una specie di gara per la sopravvivenza. Fortunatamente, ci sono anche delle buone notizie, perché il gioco è primo nella classifica globale di GOG.

Non ci sono dubbi che il clamore suscitato dal ban abbia alzato enormemente l'interesse per il gioco. L'editore stessa ha celebrato questo risultato. Non sappiamo con precisione quante copie possa muovere GOG, ma sicuramente essere primi non è un fatto negativo.

Horses di Andrea Lucco Borlera, sviluppato con la collaborazione di Santa Ragione, è un'avventura horror in prima persona in cui si interpreta il ruolo di un giovane che deve lavorare per due settimane in una fattoria, in cui i "cavalli" sono degli esseri umani con delle maschere equine, che vengono trattati come tali.

Il gioco affronta temi molto pesanti e profondi, come il cinismo del potere, la perdita dell'umanità e la banalità del male, con un taglio pasoliniano. Si tratta di una piccola produzione, che sta avendo delle immense difficoltà per motivi non chiarissimi agli sviluppatori, dato che nessuno si premunisce di spiegargli come mai il gioco viene bandito, a parte fare appello alle linee guida violate.