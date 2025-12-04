L'arrivo di GTA 6 ha spinto Microsoft a stringere un accordo con Foxconn per aumentare la produzione di Xbox

Microsoft ha compiuto diverse mosse per migliorare la situazione di Xbox Series X e S , che si fa sempre più difficile a causa delle scarse vendite e dello scenario economico internazionale, sempre più difficile. La casa di Redmond ha deciso di spostare parte della produzione in Vietnam, per aggirare i dazi imposti dal presidente Donald Trump e aumentare la produzione delle console, così da rimpinguare le scorte. Ha quindi stretto un accordo con la compagnia cinese Foxconn per riuscire a produrre 4,8 milioni di Xbox l'anno, in previsione dell'arrivo di GTA 6 , che dovrebbe far lievitare le vendite hardware .

Una situazione difficile

Non è un mistero che le Xbox Series siano in affanno, soprattutto nei confronti di PlayStation 5, che sta producendo delle performance molto migliori in termini di vendite. A differenza di Apple, i cui prodotti hanno ricevuto delle esenzioni dai dazi, Xbox è rimasta pienamente esposta alle decisioni di Trump, perdendo così competitività.

Una delle strade tentate da Xbox per migliorare la sua situazione

Per contenere gli aumenti di prezzo, molti produttori, tra cui Sony e Nintendo, hanno spostato parte della produzione fuori dalla Cina, il paese più colpito dai dazi. Ora anche Xbox seguirà la stessa strategia: secondo Reuters, i giganti Foxconn e Luxshare hanno presentato richieste per ampliare la produzione di console in Vietnam. Foxconn, attraverso Fushan Technology, punta a produrre fino a 4,8 milioni di dispositivi Xbox aggiuntivi all'anno, includendo console Series X|S, controller e accessori. Luxshare mira ad aggiungerne 4,5 milioni.

Microsoft divide già i chip destinati alle console tra Xbox Series X e i server per il cloud gaming, settore cresciuto del 45% nell'ultimo anno. La scarsità di scorte ha però limitato la possibilità di fare promozioni efficaci, come visto durante il recente Black Friday, tanto che molti si sono chiesti se non fosse un segno dell'uscita di Microsoft dal settore hardware. L'azienda ha rassicurato affermando di essere al lavoro su una nuova generazione di console, più vicina al mondo PC e compatibile con piattaforme come Steam.

In questo scenario GTA 6 rappresenta una grossa possibilità per Xbox, visto che sarà disponibile solo su Xbox Series X e S e PlayStation 5 e che si prevede venda decine di milioni di copie al lancio. Insomma, molti potrebbe scegliere Xbox per giocarci, anche in virtù del costo più accessibile di Series S. Il tutto sarà però vincolato alla disponibilità dell'hardware sugli scaffali e questo Microsoft lo sa bene, per questo sta spingendo per un aumento della produzione.