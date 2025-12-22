Il prezzo di GTA 6? Un ex Rockstar Games pensa di saperlo e non è di 100 dollari

Quanto costerà GTA 6? La domanda non solo è lecita, ma è anche interessante, visto che riguarda il gioco più atteso di sempre, nonché quello che determinerà il resto della generazione. Alcune voci parlano di 100 dollari, ma secondo l'ex Rockstar Games Mike York, uno degli animatori di GTA 5, non sarà così alto. Stando a quanto ha dichiarato a Esports Insider , ritiene che sarà probabilmente più vicino ai 70 dollari .

OK, il prezzo è giusto

"Non credo che il prezzo di GTA 6 sarà di 100 dollari", ha detto. "Penso che uscirà a 70 dollari, in linea con il prezzo standard delle uscite normali. Non credo che Rockstar Games senta il bisogno di venderlo a un prezzo più alto. Ne venderanno così tante copie che non avranno bisogno di essere avidi e chiedere 100 dollari".

"Non hanno bisogno di lasciare quell'amaro in bocca alle persone, se possono evitarlo, quindi non penso che lo faranno. Potrebbero avere una versione da 99 dollari al day one, magari con il preordine, che include un grande bundle quando uscirà GTA Online, come un appartamento personale o qualcosa del genere. Ma il gioco base costerà 70 dollari".

"La prima settimana di vendite sarà astronomica: posso immaginare qualcosa come 3 miliardi di dollari di incassi. Non è un gioco su cui la gente è indecisa: tutti sanno che manterrà le promesse, quindi lo compreranno e basta. Sarà enorme".

"Posso immaginare GTA 6 come il gioco più venduto di sempre", ha detto York. "Frantumerà i record, li annienterà. Ricordo quando uscì GTA 5, mentre lavoravo in Rockstar: diventò il prodotto di intrattenimento con il maggior incasso di tutti i tempi nelle prime 24 ore. Ed è esattamente quello che succederà con GTA 6: uscirà e distruggerà ogni record, raddoppiandolo".

"Varà l'attesa: rivoluzionerà il mondo dei videogiochi. Spero che Rockstar abbia una serie di funzionalità nascoste di cui non sappiamo nulla: meccaniche di gioco davvero interessanti, cose che non abbiamo mai visto prima in un videogioco. Rockstar ha i soldi, ha le capacità e ha il tempo per far accadere qualcosa di davvero rivoluzionario".

"Potrebbe esserci qualcosa di unico sul fronte delle meccaniche di gameplay: una sorta di mini-gioco o una modalità online diversa dal solito. Un po' come è successo con ARC Raiders, il suo game loop e la chat di prossimità, che hanno creato qualcosa di speciale nel gaming, una cosa che non si vedeva da dieci anni, dai tempi dell'uscita di Fortnite. Rockstar potrebbe lanciare un nuovo tipo di modalità di gioco, qualcosa di davvero creativo, capace di generare un enorme seguito".

"Quando lavoravo su GTA 5, avevamo qualcosa di simile con il sistema dei tre personaggi e lo scambio tra di essi. C'erano molti momenti in cui, seduto alla mia scrivania come dipendente, pensavo: 'Wow, queste milioni di persone non hanno idea di cosa stia per arrivare. I trailer mostrano solo una piccolissima parte del gioco!'. E credo che con GTA 6 sia la stessa cosa: non abbiamo idea di cosa stia per essere pubblicato, questi trailer si limitano a stuzzicare la curiosità".