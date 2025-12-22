Eurostat: l'Italia è penultima per utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa in Europa

Nel 2025, solo il 19,9% degli italiani tra i 16 e i 74 anni ha dichiarato di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa negli ultimi tre mesi. Una percentuale nettamente inferiore alla media UE del 32,7% , che colloca il nostro Paese al penultimo posto nella classifica europea. Solo la Romania, con il 17,8% , registra un tasso di utilizzo ancora più basso .

L'Italia resta indietro nell'adozione dell'intelligenza artificiale generativa, collocandosi nelle ultime posizioni tra i Paesi dell'Unione europea . A evidenziarlo sono i dati pubblicati da Eurostat, che fotografano una situazione di forte divario rispetto alla media continentale, nonostante la crescente attenzione mediatica verso strumenti come chatbot e assistenti basati su IA .

Il confronto fra l'Italia e i paesi più avanzati sull'uso dell'intelligenza artificiale

Il confronto con i Paesi più avanzati evidenzia un gap significativo. In Danimarca, quasi una persona su due utilizza strumenti di IA generativa, con una quota del 48,4%. Valori simili si registrano in Estonia (46,6%) e Malta (46,5%), realtà che hanno puntato con decisione sulla digitalizzazione e sulla diffusione delle competenze tecnologiche.

Secondo Eurostat, l'uso dell'intelligenza artificiale generativa è prevalentemente legato a finalità personali, come la ricerca di informazioni o il supporto creativo, con una quota del 25,1%. Seguono gli impieghi in ambito lavorativo (15,1%), mentre l'utilizzo nell'istruzione formale resta più limitato, fermandosi al 9,4%. Questo dato suggerisce che l'integrazione dell'IA nei processi educativi e professionali è ancora in una fase iniziale in molti Paesi europei, Italia compresa.