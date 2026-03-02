Qualcuno ha già giocato a GTA 6 su PS5? No, si tratta di un glitch

Sembra che alcuni utenti PS5 abbiano già giocato a GTA 6: il nuovo episodio della serie Rockstar Games compare nella loro lista dei titoli "giocati di recente", ma in realtà si tratta di un glitch.

Durante il fine settimana, come abbiamo riportato, Grand Theft Auto VI è stato inserito nel database del PlayStation Store, e una volta emerso l'ID PSN qualcuno ha trovato il modo di sfruttare l'informazione per fare in modo che il sistema mostrasse GTA 6 fra i titoli giocati.

Inutile dire che l'ingegnosa trovata ha subito fatto il giro dei social, qualcuno ha scherzato sul fatto che siano spuntati glitch prima ancora del lancio del gioco, mentre altri stanno cercando di capire come funzioni il bug per poterlo replicare.

Sembra peraltro che anche su Xbox sia possibile fare una cosa simile, installando GTA 6 tramite app mobile su di una console come Xbox Series X e cercando poi di avviarlo dalla dashboard: l'operazione ovviamente non va a buon fine, ma il titolo a quel punto può comparire fra gli ultimi giocati.