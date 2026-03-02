Chiaramente si tratta di rumor e come tali bisogna prenderli con le pinze, ma poco più di un anno fa Telltale ha ribadito che il progetto non è stato cancellato e dunque questi report appaiono quantomeno plausibili.

Una testata spagnola riporta che lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 potrebbe essere ripartito da zero e sia stato affidato in parte a uno studio argentino, con un periodo di lancio fissato al 2027 .

Un percorso accidentato

Sono passati quasi nove anni dall'annuncio di The Wolf Among Us 2, dunque è chiaro che ci troviamo di fronte a un progetto travagliato, che ha incontrato tante difficoltà lungo il cammino ma che potrebbe finalmente trovare la via di una pubblicazione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Peraltro Nick Herman, ex sceneggiatore di Telltale Games, ha rivelato che AdHoc Studio ha collaborato alla scrittura di The Wolf Among Us 2 ed è convinto che che la seconda stagione sia migliore della prima, che tanto era stata apprezzata.