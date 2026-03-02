Una testata spagnola riporta che lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 potrebbe essere ripartito da zero e sia stato affidato in parte a uno studio argentino, con un periodo di lancio fissato al 2027.
Secondo fonti anonime che sostengono di essere vicine al progetto, l'annuncio della data di uscita potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno, ma non si tratterebbe dell'unica novità in arrivo per la serie.
Si parla infatti anche di una remaster del primo capitolo: una strategia classica quando bisogna rilanciare una proprietà intellettuale rimasta ferma per alcuni anni, puntando a fare in modo che venga conosciuta da nuovi utenti.
Chiaramente si tratta di rumor e come tali bisogna prenderli con le pinze, ma poco più di un anno fa Telltale ha ribadito che il progetto non è stato cancellato e dunque questi report appaiono quantomeno plausibili.
Un percorso accidentato
Sono passati quasi nove anni dall'annuncio di The Wolf Among Us 2, dunque è chiaro che ci troviamo di fronte a un progetto travagliato, che ha incontrato tante difficoltà lungo il cammino ma che potrebbe finalmente trovare la via di una pubblicazione.
Peraltro Nick Herman, ex sceneggiatore di Telltale Games, ha rivelato che AdHoc Studio ha collaborato alla scrittura di The Wolf Among Us 2 ed è convinto che che la seconda stagione sia migliore della prima, che tanto era stata apprezzata.