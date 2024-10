The Wolf Among Us 2 non è stato cancellato, ribadisce TellTale Games

TellTale Games ha voluto smentire con forza un'indiscrezione non confermata che stava facendo un po' troppo rumore e che parlava della cancellazione di The Wolf Among Us 2 . La voce era apparsa su Reddit e ora è stata cancellata, ma ha prodotto comunque i suoi effetti, mettendo in agitazione la comunità, già di suo frustrata dalla mancanza di informazioni sui progressi nello sviluppo del gioco, che ormai si fa attendere da un bel po'.

Cosa sta succedendo?

TellTale ha sostanzialmente ribadito di essere al lavoro su The Wolf Among Us 2 e che il gioco uscirà quando sarà pronto. Certo, la presa di posizione dello studio rassicura, ma allo stesso tempo la situazione inizia a sembrare molto strana.

Il presunto insider affermava che Telltale è ad un "punto critico in cui potrebbero non avere altra scelta che accantonare [The Wolf Among Us 2]". Il gioco sarebbe in serio pericolo a causa dei bilanci della compagnia e che "lo studio ha difficoltà con i finanziamenti da un po' di tempo e ci sono discussioni interne sul continuare lo sviluppo".

La smentita di TellTale, diramata tramite Eurogamer, è stata secca: "Di norma, non commentiamo voci e thread apparsi su Reddit che sono completamente infondati. Ma lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 continua e saremo felici di poter condividere di più sul gioco con i fan di Telltale e la nostra comunità quando sarà il momento giusto".

C'è da dire che le preoccupazioni intorno allo stato di TellTale non nascono dal nulla, visto che parliamo di una compagnia recuperata da un brutto fallimento, che non ha più fatto registrare grossi successi, almeno non tali da farla apparire come stabile. La speranza, comunque, è che The Wolf Among Us 2 arrivi presto sul mercato, anche se è da un bel po' che siamo in attesa della data d'uscita senza essere accontentati.