Il nuovo trailer di Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered è dedicato ai boss

Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered arriverà questo dicembre e intanto Aspyr vuole convincerci che il lavoro di ammodernamento dei due giochi che comprende è più profondo di quanto si possa pensare. Per farlo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai boss prima e dopo la cura, che potete trovare più avanti.

Prima e dopo la cura

Ora, come chiaramente intuibile, un trailer dedicato ai boss, mostra dei boss. Nel caso li mostra nella vecchia e nella nuova versione. Non c'è da specificare che si tratta di grosse (in alcuni casi letteralmente) anticipazioni su Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered, quindi guardate il filmato a vostro rischio e pericolo. Se non volete sapere niente prima di giocare e volete godervi la sorpresa di scoprire tutte le novità direttamente nel gioco, non premete il tasto play e vivete felici.

Del resto va detto che lo studio di sviluppo Aspyr, che si sta occupando della rimasterizzazione, e Crystal Dinamics, gli autori originali della serie, stanno puntando molto sul mostrare le novità grafiche introdotte proprio attraverso i boss, che hanno subito un lavoro di revisione molto profondo, tanto che sono dedicate loro anche delle immagini ufficiali.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered uscirà il 10 dicembre 2024 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Si tratta di una raccolta di edizioni rimasterizzate di Legacy of Kain: Soul Reaver e Legacy of Kain: Soul Reaver 2.