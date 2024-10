Demon's Souls aggiornato alla versione 1.005 per l'arrivo di PS5 Pro

Bluepoint Games ha pubblicato l'aggiornamento 1.005 del remake di Demon's Souls, giusto in tempo per l'arrivo di PlayStation 5 Pro , la console di mezza generazione di Sony. Quindi ora il gioco dovrebbe godere dei vantaggi garantiti dalla maggiore potenza di Pro. Non aspettatevi però dei nuovi contenuti, perché non ce ne sono.

È tutto un po' nebuloso

Va detto che Sony non ha ancora fornito dettagli sulla patch 1.005, ma grazie a quanto riportato in passato da Digital Foundry, sappiamo bene cosa aspettarci. In realtà ci sono ancora dei dubbi sulla natura del pacchetto, perché chi ha avviato il gioco dopo l'installazione non ha trovato alcuna modalità Pro elencata. Del resto quest'ultima potrebbe apparire soltanto giocando su PlayStation 5 Pro. Un'altra conferma della funzione della patch potrebbe essere il fatto che Sony sta praticamente aggiornando tutti i suoi giochi per PS5 aggiungendo il supporto per PS5 Pro. Quindi è probabile che sia toccato lo stesso anche a Demon's Souls.

Comunque sia, stando a quanto riportato da Digital Foundry, sulla nuova console Demon's Souls dovrebbe girare a 4K per 60 fotogrammi al secondo al massimo della qualità (su PS5 base offre una modalità Cinematic che gira a 4K per 30 fps e una modalità Performance che gira a 1440p per 60 fps). Si noti che Sony NON ha confermato alcun numero di quelli forniti da Digital Foundry.

Altra novità dovrebbero essere le ombre migliorate, con i dettagli fini resi meglio e... fondamentalmente basta così. Del resto parliamo di uno dei giochi graficamente più belli su PS5, nonostante sia un titolo di lancio, quindi non è facile migliorarlo, prestazioni a parte. Altri giochi first-party che hanno recentemente ricevuto una patch PS5 Pro includono The Last of Us Part 2 Remastered, Horizon Forbidden West e Stellar Blade.