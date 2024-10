Demon's Souls migliora moltissimo su PlayStation 5 Pro

Sembra strano dirlo, ma il remake di Demon's Souls di Bluepoint per PlayStation 5 è uno dei giochi graficamente più belli della console. Perché strano? Perché è uno dei titoli di lancio della stessa. Comunque sia pare che sia ancora più bello se giocato su PlayStation 5 Pro , almeno stando all'analisi fatta dagli esperti di Digital Foundry, che hanno avuto modo di provarlo in anteprima con la console di metà generazione di Sony.

L'analisi di Digital Foundry

Stando a quanto hanno rilevato, Demon's Souls su Pro ha una nuova modalità grafica che lo fa girare a 4K per 60 fotogrammi al secondo. Digital Foundry non ha potuto confermare i dettagli sulla risoluzione, ma ha parlato di una qualità dell'immagine molto alta, al netto di una sfocatura quasi impercettibile. Non è chiaro se sia dovuta a PSSR, la tecnologia di upscaling proprietaria di Sony, o ad altro. Ci sarà tempo per verificare e confermare.

Il miglioramento maggiore si ha con le ombre, più belle e realistiche rispetto a quelle che si ottengono con PlayStation 5 base per via del nuovo sistema di contact shadow che migliora la resa dei dettagli fini. Certo, non è chissà quale rivoluzione o quale cambiamento che possa spingere a rigiocarselo, ma secondo Digital Foundry, sommando questo al resto, emerge un gioco graficamente migliore, che dà il massimo sulla nuova console.

Se questo basti o meno a convincere gli scettici della bontà del progetto PlayStation 5 Pro è tutto da verificare, anche perchè alcuni potrebbero considerarlo un po' poco per urlare al miracolo.