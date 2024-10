Robotaxi e Optimus, ecco cosa possiamo aspettarci dall'evento "We, Robot" di Tesla

Sempre meno ore ci separano da "We, Robot", l'evento organizzato da Tesla in quel di Hollywood (Los Angeles), previsto per le 4 di mattina (ora locale italiana) dell'11 ottobre. L'evento in questione sarà senz'ombra di dubbio una ricca occasione per la compagnia capitanata da Elon Musk per annunciare e togliere il velo ad alcuni dei suoi progetti futuri: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Robotaxi, la soluzione di Tesla per la guida automatizzata Il nuovo evento "We, Robot" potrebbe a tutti gli effetti essere una ghiotta occasione da parte della compagnia per la presentazione ufficiale di Tesla Robotaxi, il progetto di guida completamente automatizzata ideato e voluto da Elon Musk dall'ormai lontano 2019. Entrando nello specifico, la presentazione ufficiale di Tesla Robotaxi era prevista in origine per il mese di agosto, ma è stato proprio Elon Musk a spingere alla posticipazione, consentendo dunque di avere maggior tempo a disposizione per lavorare al prototipo. Tesla Robotaxi Il servizio entrerebbe dunque a far parte di un mercato completamente nuovo, al momento occupato esclusivamente da Waymo e Cruise. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Tesla Robotaxi potrebbe verosimilmente essere un veicolo a due posti, con porte a farfalla.